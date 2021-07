L.A. Angels 3, Minnesota 2

Los Angeles AB R H BI BB SO Avg. Totals 33 3 7 3 0 10 Fletcher 2b 4 0 1 0 0 0 .314 Ohtani dh 4 0 0 0 0 3 .271 Upton lf 4 0 0 0 0 1 .242 Lagares lf 0 0 0 0 0 0 .226 Walsh 1b 4 0 1 0 0 2 .271 Stassi c 4 0 1 0 0 1 .290 Marsh cf 4 0 0 0 0 2 .267 J.Iglesias ss 3 1 2 0 0 0 .284 Eaton rf 3 1 1 0 0 0 .333 Mayfield 3b 3 1 1 3 0 1 .182

Minnesota AB R H BI BB SO Avg. Totals 30 2 6 2 2 8 Polanco 2b 4 0 1 0 0 1 .260 Kepler rf 3 0 1 0 0 0 .219 Donaldson dh 4 0 0 0 0 2 .246 Sanó 1b 3 1 1 0 1 1 .200 Jeffers c 4 0 0 0 0 2 .187 Larnach lf 3 1 1 0 1 2 .236 Astudillo 3b 3 0 1 1 0 0 .256 Celestino cf 3 0 1 1 0 0 .148 Simmons ss 3 0 0 0 0 0 .227

Los Angeles 000 030 000_3 7 0 Minnesota 000 200 000_2 6 0

LOB_Los Angeles 3, Minnesota 4. 2B_J.Iglesias 2 (15), Walsh (23), Celestino (3), Sanó (11), Astudillo (5). HR_Mayfield (2), off Maeda. RBIs_Mayfield 3 (4), Astudillo (13), Celestino (3). SB_Sanó (1).

Runners left in scoring position_Los Angeles 2 (Fletcher, Stassi); Minnesota 3 (Jeffers, Simmons 2). RISP_Los Angeles 2 for 6; Minnesota 1 for 6.

Runners moved up_Celestino. GIDP_Upton, Donaldson.

DP_Los Angeles 1 (J.Iglesias, Fletcher, Walsh); Minnesota 1 (Simmons, Polanco, Sanó).

Los Angeles IP H R ER BB SO NP ERA Heaney, W, 6-7 7 4 2 2 2 7 102 5.32 Mayers, H, 13 1 2 0 0 0 0 5 4.43 R.Iglesias, S, 20-23 1 0 0 0 0 1 10 3.32

Minnesota IP H R ER BB SO NP ERA Maeda, L, 4-4 7 7 3 3 0 6 95 4.63 Coulombe 2 0 0 0 0 4 32 0.87

HBP_Heaney (Kepler).

Umpires_Home, Phil Cuzzi; First, Roberto Ortiz; Second, Tom Hallion; Third, Cory Blaser.

T_2:38. A_23,337 (38,544).

Copyright © 2021 . All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.