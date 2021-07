L.A. Angels 5, Boston 3

Boston AB R H BI BB SO Avg. Totals 32 3 6 3 1 7 Hernández cf 3 1 1 0 1 0 .242 Verdugo lf 4 0 1 0 0 1 .276 Martinez dh 3 0 1 2 0 1 .299 Bogaerts ss 4 0 0 0 0 0 .317 Devers 3b 4 0 1 0 0 1 .290 Renfroe rf 4 1 1 1 0 1 .263 Arroyo 2b 4 0 0 0 0 1 .258 Santana 1b 3 0 0 0 0 0 .167 Dalbec 1b 0 0 0 0 0 0 .217 Wong c 3 1 1 0 0 2 .273

Los Angeles AB R H BI BB SO Avg. Totals 33 5 11 5 1 12 Fletcher 2b 4 1 4 1 0 0 .295 Ohtani p 4 1 1 1 0 2 .276 Mayfield 3b 0 0 0 0 0 0 .000 Walsh 1b 4 0 1 0 0 2 .279 Gosselin lf 4 1 1 0 0 1 .321 Mayers p 0 0 0 0 0 0 — R.Iglesias p 0 0 0 0 0 0 — Stassi c 4 2 3 2 0 1 .312 J.Iglesias ss 4 0 1 1 0 0 .273 Ward rf-lf 4 0 0 0 0 3 .242 Lagares cf 3 0 0 0 1 2 .218 Rengifo 3b-rf 2 0 0 0 0 1 .159

Boston 100 001 001_3 6 0 Los Angeles 300 002 00x_5 11 0

LOB_Boston 4, Los Angeles 6. 2B_Hernández (18), Verdugo (18), Wong (1), Fletcher 2 (16), Ohtani (18), Stassi (5), Gosselin (6). HR_Renfroe (13), off R.Iglesias; Stassi (6), off Eovaldi. RBIs_Martinez 2 (58), Renfroe (45), Ohtani (68), Stassi 2 (16), J.Iglesias (27), Fletcher (27). CS_Walsh (1). SF_Martinez.

Runners left in scoring position_Boston 2 (Devers, Santana); Los Angeles 4 (Ohtani 2, J.Iglesias). RISP_Boston 1 for 10; Los Angeles 4 for 11.

Runners moved up_Verdugo, Hernández, J.Iglesias. GIDP_Walsh.

DP_Boston 1 (Devers, Bogaerts, Santana).

Boston IP H R ER BB SO NP ERA Eovaldi L,9-5 5 2-3 9 5 5 1 9 104 3.66 Workman 1 1-3 2 0 0 0 2 20 1.38 Rios 1 0 0 0 0 1 12 4.50

Los Angeles IP H R ER BB SO NP ERA Ohtani W,1-0 7 5 2 2 0 4 89 2.57 Mayers H,11 1 0 0 0 1 1 17 4.17 R.Iglesias S,17-20 1 1 1 1 0 2 13 3.66

Inherited runners-scored_Workman 3-1. HBP_Eovaldi (Rengifo). PB_Stassi (4).

Umpires_Home, Lance Barrett; First, Adam Beck; Second, Tim Timmons; Third, Alfonso Marquez.

T_2:54. A_28,689 (45,517).

