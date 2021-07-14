Trending:
Listen Live
Sports News

LPGA Dow Great Lakes Bay Invitational Par Scores

The Associated Press
July 14, 2021 7:21 pm
2 min read
      
Wednesday
At Midland Country Club
Midland, Mich.
Purse: $2.3 million
Yardage: 6,256; Par: 70
First Round

KORDA, N./KORDA, J. 65_65  -5

SUWANNAPURA, J./CLANTON, C. 65_65  -5

ANANNARUKARN,/ASHOK, A. 65_65  -5

STEPHENSON, L./HOLLIS, J. 65_65  -5

        Insight by Aruba Networks: Learn how FTC is upgrading its network backbone to use software-defined networking (SD-WAN) and its cybersecurity to achieve a zero trust architecture in this free webinar.

CIGANDA, C./REID, M. 66_66  -4

MEECHAI, W./YOKTUAN, P. 66_66  -4

RYU, S.Y./PARK, I. 67_67  -3

JUTANUGARN, A./JUTANUGARN, M. 67_67  -3

LEE6, JE./HUR, M. J. 67_67  -3

KANG, D./KO, L. 68_68  -2

LINCICOME, B./LANG, B. 68_68  -2

MASSON, C./ERNST, A. 68_68  -2

        Read more: Sports News

HERBIN, C./ITURRIOZ, N. 68_68  -2

PARK, H.Y./SONG, J. 69_69  -1

LEWIS, S./FASSI, M. 69_69  -1

LEE, MJ./SASO, Y. 69_69  -1

LAW, B./SAGSTROM, M. 69_69  -1

THOMPSON, L./HATAOKA, N. 69_69  -1

WEAVER, L./LEE, A. 69_69  -1

        Want to stay up to date with the latest federal news and information from all your devices? Download the revamped Federal News Network app

TAN, K./LOPEZ, L. 69_69  -1

INGLIS, C./DO, B. 69_69  -1

SCHMELZEL, S./PAGDANGANAN, B. 69_69  -1

STACKHOUSE, M./WOODS, C. 69_69  -1

KIM, A LIM/NOH, Y. 69_69  -1

MARTIN, M./HURST, V. 69_69  -1

KERR, C./MEADOW, S. 69_69  -1

KNIGHT, C./SZOKOL, E. 69_69  -1

RETO, P./ARDINA, D. 69_69  -1

KHANG, M./EWING, A. 70_70   E

O’TOOLE, R./JACKSON, J. 70_70   E

SMITH, S.J./LINDBERG, P. 70_70   E

SCHECHTER, M./GONZALEZ ESCAL 70_70   E

YANG, A./KANG, HJ. 70_70   E

KIM, H.J./JI, E-H. 71_71  +1

STROM, L./JOHANSSON, L. 71_71  +1

DARQUEA, D./COUGHLIN, L. 71_71  +1

LEE, J.E./CHOI, N.Y. 71_71  +1

STOELTING, J./PERRY, K. 71_71  +1

COLEMAN, J./DELACOUR, P. 71_71  +1

HENDERSON, B.M./CHUN, I.G. 71_71  +1

POPOV, S./VAN DAM, A. 71_71  +1

ALEX, M./GREEN, J.M. 71_71  +1

MUANGKHUMSAKUL/PANNARAT, T. 71_71  +1

NAGEL, E./GULBIS, N. 72_72  +2

LEE, AN./KIM, L. 72_72  +2

RIDDERSTROM, L./TAMULIS, K. 72_72  +2

SHARP, A./KEMP, S. 72_72  +2

EWART SHADOFF,/TALLEY, E. 72_72  +2

MOLINARO, G./HOLMQVIST, D. 72_72  +2

ALTOMARE, B./YIN, A. 72_72  +2

KUPCHO, J./HARIGAE, M. 72_72  +2

LOPEZ, G./SOBRON, L. 72_72  +2

GILLMAN, K./CHANG, J. 72_72  +2

LEE, ES./KWAK, M. 73_73  +3

PARK, A./KIM, KY. 73_73  +3

MCPHERSON, K./DYE, K. 73_73  +3

LEE, M.H./CHOI, C. 73_73  +3

CONCOLINO, J./WALSHE, A. 73_73  +3

KIRK, K./OLSON, A. 73_73  +3

AVERYHARDT, S./UWADIA, A. 74_74  +4

SALAS, L./BUHAI, A. 74_74  +4

MOORE, H./URIELL, A. 74_74  +4

YAMAGUCHI, S./SON, Y. 74_74  +4

TORRES, M./STEEN, M. 74_74  +4

PHATLUM, P./NIPHATSOPHON. 75_75  +5

CHAN, T./HE, M. 76_76  +6

HSU, W./LEE, M. 76_76  +6

LEE, JA./DRYBURGH, G. 76_76  +6

BELAC, A./BURNHAM, S. 78_78  +8

HARTLAGE, L./LYNE, M. 78_78  +8

MICHAELS, S./BUNCH, A. 78_78  +8

Copyright © 2021 . All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.

Related Topics
Sports News

Comments

Sign up for breaking news alerts

Install our app for news on the go

The latest in Government Events powered by:

6|4 Git Committed to Wellness with GitLab
6|24 NLIT Summit 2021
7|8 Trade Compliance Training for Aerospace...
View More Events
Post Your Event

Fed Photo of the Day

USDA Secretary Tom Vilsack has steak sandwich at Rustic Cuts Butcher Shop in Iowa