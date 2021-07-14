LPGA Dow Great Lakes Bay Invitational Par Scores

|Wednesday
|At Midland Country Club
|Midland, Mich.
|Purse: $2.3 million
|Yardage: 6,256; Par: 70
|First Round
KORDA, N./KORDA, J. 65_65 -5
SUWANNAPURA, J./CLANTON, C. 65_65 -5
ANANNARUKARN,/ASHOK, A. 65_65 -5
STEPHENSON, L./HOLLIS, J. 65_65 -5
CIGANDA, C./REID, M. 66_66 -4
MEECHAI, W./YOKTUAN, P. 66_66 -4
RYU, S.Y./PARK, I. 67_67 -3
JUTANUGARN, A./JUTANUGARN, M. 67_67 -3
LEE6, JE./HUR, M. J. 67_67 -3
KANG, D./KO, L. 68_68 -2
LINCICOME, B./LANG, B. 68_68 -2
MASSON, C./ERNST, A. 68_68 -2
HERBIN, C./ITURRIOZ, N. 68_68 -2
PARK, H.Y./SONG, J. 69_69 -1
LEWIS, S./FASSI, M. 69_69 -1
LEE, MJ./SASO, Y. 69_69 -1
LAW, B./SAGSTROM, M. 69_69 -1
THOMPSON, L./HATAOKA, N. 69_69 -1
WEAVER, L./LEE, A. 69_69 -1
TAN, K./LOPEZ, L. 69_69 -1
INGLIS, C./DO, B. 69_69 -1
SCHMELZEL, S./PAGDANGANAN, B. 69_69 -1
STACKHOUSE, M./WOODS, C. 69_69 -1
KIM, A LIM/NOH, Y. 69_69 -1
MARTIN, M./HURST, V. 69_69 -1
KERR, C./MEADOW, S. 69_69 -1
KNIGHT, C./SZOKOL, E. 69_69 -1
RETO, P./ARDINA, D. 69_69 -1
KHANG, M./EWING, A. 70_70 E
O’TOOLE, R./JACKSON, J. 70_70 E
SMITH, S.J./LINDBERG, P. 70_70 E
SCHECHTER, M./GONZALEZ ESCAL 70_70 E
YANG, A./KANG, HJ. 70_70 E
KIM, H.J./JI, E-H. 71_71 +1
STROM, L./JOHANSSON, L. 71_71 +1
DARQUEA, D./COUGHLIN, L. 71_71 +1
LEE, J.E./CHOI, N.Y. 71_71 +1
STOELTING, J./PERRY, K. 71_71 +1
COLEMAN, J./DELACOUR, P. 71_71 +1
HENDERSON, B.M./CHUN, I.G. 71_71 +1
POPOV, S./VAN DAM, A. 71_71 +1
ALEX, M./GREEN, J.M. 71_71 +1
MUANGKHUMSAKUL/PANNARAT, T. 71_71 +1
NAGEL, E./GULBIS, N. 72_72 +2
LEE, AN./KIM, L. 72_72 +2
RIDDERSTROM, L./TAMULIS, K. 72_72 +2
SHARP, A./KEMP, S. 72_72 +2
EWART SHADOFF,/TALLEY, E. 72_72 +2
MOLINARO, G./HOLMQVIST, D. 72_72 +2
ALTOMARE, B./YIN, A. 72_72 +2
KUPCHO, J./HARIGAE, M. 72_72 +2
LOPEZ, G./SOBRON, L. 72_72 +2
GILLMAN, K./CHANG, J. 72_72 +2
LEE, ES./KWAK, M. 73_73 +3
PARK, A./KIM, KY. 73_73 +3
MCPHERSON, K./DYE, K. 73_73 +3
LEE, M.H./CHOI, C. 73_73 +3
CONCOLINO, J./WALSHE, A. 73_73 +3
KIRK, K./OLSON, A. 73_73 +3
AVERYHARDT, S./UWADIA, A. 74_74 +4
SALAS, L./BUHAI, A. 74_74 +4
MOORE, H./URIELL, A. 74_74 +4
YAMAGUCHI, S./SON, Y. 74_74 +4
TORRES, M./STEEN, M. 74_74 +4
PHATLUM, P./NIPHATSOPHON. 75_75 +5
CHAN, T./HE, M. 76_76 +6
HSU, W./LEE, M. 76_76 +6
LEE, JA./DRYBURGH, G. 76_76 +6
BELAC, A./BURNHAM, S. 78_78 +8
HARTLAGE, L./LYNE, M. 78_78 +8
MICHAELS, S./BUNCH, A. 78_78 +8
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