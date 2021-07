AMERICAN LEAGUE

BATTING_Brantley, Houston, .330; Guerrero Jr., Toronto, .325; D.Fletcher, Los Angeles, .315; Gurriel, Houston, .313; Mullins, Baltimore, .313; Bogaerts, Boston, .312; T.Anderson, Chicago, .308; Martinez, Boston, .302; T.Hernández, Toronto, .295; Schoop, Detroit, .290.

RUNS_Guerrero Jr., Toronto, 75; Bichette, Toronto, 73; Altuve, Houston, 72; Semien, Toronto, 70; Devers, Boston, 66; Haniger, Seattle, 66; Martinez, Boston, 66; Ohtani, Los Angeles, 66; J.Ramírez, Cleveland, 64; Correa, Houston, 63; Olson, Oakland, 63.

RBI_Guerrero Jr., Toronto, 79; Devers, Boston, 79; J.Abreu, Chicago, 75; Ohtani, Los Angeles, 74; Meadows, Tampa Bay, 66; Walsh, Los Angeles, 66; Olson, Oakland, 64; Martinez, Boston, 64; Grichuk, Toronto, 63; A.García, Texas, 62.

HITS_D.Fletcher, Los Angeles, 115; Mullins, Baltimore, 114; Bichette, Toronto, 110; Guerrero Jr., Toronto, 109; Bogaerts, Boston, 107; Schoop, Detroit, 107; Martinez, Boston, 106; T.Anderson, Chicago, 105; Gurriel, Houston, 104; Merrifield, Kansas City, 103; Perez, Kansas City, 103.

DOUBLES_Bogaerts, Boston, 29; Mullins, Baltimore, 27; Devers, Boston, 26; Martinez, Boston, 26; Brantley, Houston, 25; Candelario, Detroit, 24; K.Hernández, Boston, 23; Meadows, Tampa Bay, 23; Olson, Oakland, 23; Walsh, Los Angeles, 23.

TRIPLES_Baddoo, Detroit, 5; Arraez, Minnesota, 4; Canha, Oakland, 4; Madrigal, Chicago, 4; Ohtani, Los Angeles, 4; A.Rosario, Cleveland, 4; 10 tied at 3.

HOME RUNS_Ohtani, Los Angeles, 34; Guerrero Jr., Toronto, 32; Devers, Boston, 26; Olson, Oakland, 25; Gallo, Texas, 24; Altuve, Houston, 23; Haniger, Seattle, 23; Semien, Toronto, 23; A.García, Texas, 22; Walsh, Los Angeles, 22.

STOLEN BASES_Merrifield, Kansas City, 25; T.Anderson, Chicago, 16; Mullins, Baltimore, 16; Kiner-Falefa, Texas, 15; Straw, Houston, 15; Baddoo, Detroit, 14; Moore, Seattle, 14; Bichette, Toronto, 13; Goodrum, Detroit, 12; Grossman, Detroit, 12; Ohtani, Los Angeles, 12.

PITCHING_Civale, Cleveland, 10-2; Bassitt, Oakland, 10-3; G.Cole, New York, 10-5; Greinke, Houston, 9-3; Lynn, Chicago, 9-3; Flexen, Seattle, 9-4; Eovaldi, Boston, 9-5; Ryu, Toronto, 9-5; Rodón, Chicago, 8-3; Pivetta, Boston, 8-4.

ERA_Lynn, Chicago, 1.94; Rodón, Chicago, 2.14; G.Cole, New York, 2.74; Gibson, Texas, 2.86; Ray, Toronto, 3.13; Manaea, Oakland, 3.16; Bassitt, Oakland, 3.31; Civale, Cleveland, 3.32; Ryu, Toronto, 3.32; Flexen, Seattle, 3.35.

STRIKEOUTS_G.Cole, New York, 166; Ray, Toronto, 142; Rodón, Chicago, 140; Giolito, Chicago, 136; Cease, Chicago, 132; Bieber, Cleveland, 130; Manaea, Oakland, 128; Bassitt, Oakland, 126; Glasnow, Tampa Bay, 123; Berríos, Minnesota, 122.

