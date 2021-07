Miami 7, Atlanta 4

Atlanta AB R H BI BB SO Avg. Totals 33 4 6 4 2 12 Adrianza rf 4 0 0 0 0 1 .256 Freeman 1b 3 1 1 0 1 1 .274 Albies 2b 4 1 1 1 0 2 .262 Riley 3b 4 0 0 0 0 2 .276 Arcia lf 4 0 1 1 0 1 .333 Swanson ss 3 2 2 2 1 1 .243 Heredia cf 4 0 0 0 0 1 .253 K.Smith c 4 0 1 0 0 2 .190 Anderson p 1 0 0 0 0 1 .077 Tomlin p 0 0 0 0 0 0 .000 a-Camargo ph 1 0 0 0 0 0 .000 Matzek p 0 0 0 0 0 0 — Greene p 0 0 0 0 0 0 — b-Almonte ph 1 0 0 0 0 0 .227 Santana p 0 0 0 0 0 0 —

Miami AB R H BI BB SO Avg. Totals 35 7 12 7 5 10 Chisholm Jr. 2b 5 0 2 0 0 1 .257 Marte cf 4 2 1 0 1 3 .272 Cooper rf 3 2 1 1 2 0 .291 Bender p 0 0 0 0 0 0 .000 Aguilar 1b 5 1 2 4 0 1 .268 Sánchez lf 4 2 3 0 0 0 .265 Rojas ss 4 0 3 1 0 1 .258 León c 4 0 0 1 0 2 .176 Panik 3b 2 0 0 0 2 0 .174 López p 3 0 0 0 0 2 .061 Bleier p 0 0 0 0 0 0 — c-Sierra ph 1 0 0 0 0 0 .243 Bass p 0 0 0 0 0 0 — Harrison rf 0 0 0 0 0 0 .200

Atlanta 000 201 001_4 6 1 Miami 301 201 00x_7 12 0

a-grounded out for Tomlin in the 5th. b-lined out for Greene in the 7th. c-grounded out for Bleier in the 7th.

E_K.Smith (1). LOB_Atlanta 4, Miami 9. 2B_Freeman (14), K.Smith (2), Sánchez (3), Cooper (10), Chisholm Jr. (9). 3B_Sánchez (1). HR_Swanson (14), off López; Swanson (15), off Bender; Aguilar (15), off Anderson. RBIs_Albies (61), Arcia (6), Swanson 2 (40), Aguilar 4 (62), León (8), Cooper (32), Rojas (24). SB_Marte (17).

Runners left in scoring position_Atlanta 2 (Heredia, Albies); Miami 5 (López, Chisholm Jr., León, Marte). RISP_Atlanta 2 for 7; Miami 5 for 14.

Runners moved up_Camargo, León, Sánchez. GIDP_Aguilar.

DP_Atlanta 1 (Albies, Swanson, Freeman).

Atlanta IP H R ER BB SO NP ERA Anderson, L, 5-5 2 1-3 6 4 4 5 4 64 3.56 Tomlin 1 2-3 3 2 2 0 3 27 5.94 Matzek 1 1 0 0 0 1 24 3.31 Greene 1 2 1 1 0 1 28 10.64 Santana 2 0 0 0 0 1 30 3.75

Miami IP H R ER BB SO NP ERA López, W, 5-5 6 5 3 3 2 9 83 3.03 Bleier 1 0 0 0 0 0 6 2.43 Bass 1 0 0 0 0 2 18 4.15 Bender 1 1 1 1 0 1 12 1.84

Inherited runners-scored_Tomlin 2-0. IBB_off Anderson (Panik). WP_Anderson.

Umpires_Home, Mark Carlson; First, Jeremy Riggs; Second, Jordan Baker; Third, Chris Segal.

T_3:05. A_9,456 (36,742).

