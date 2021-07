Miami 9, San Diego 3

San Diego AB R H BI BB SO Avg. Totals 30 3 5 3 2 11 Grisham cf 3 0 0 0 0 2 .262 Tatis Jr. ss 3 0 0 0 1 2 .289 Cronenworth 2b 4 0 0 0 0 2 .275 Machado 3b 4 1 2 1 0 0 .275 Pham lf 3 1 0 0 0 2 .260 Crismatt p 0 0 0 0 0 0 .000 e-O’Grady ph 1 1 1 1 0 0 .182 Hosmer 1b 4 0 1 1 0 1 .266 Profar rf-lf 3 0 1 0 0 0 .236 Caratini c 2 0 0 0 1 1 .224 Darvish p 2 0 0 0 0 1 .111 Adams p 0 0 0 0 0 0 — Myers rf 1 0 0 0 0 0 .254

Miami AB R H BI BB SO Avg. Totals 35 9 12 9 3 10 Sierra lf 3 1 1 1 0 1 .237 Bass p 0 0 0 0 0 0 — d-Rojas ph 1 0 0 0 0 0 .270 Bleier p 0 0 0 0 0 0 — Hess p 1 0 0 0 0 1 .000 Marte cf 4 0 3 1 1 0 .303 Aguilar 1b 5 0 1 0 0 3 .263 Duvall rf 4 1 1 0 1 2 .233 Anderson 3b 4 2 1 1 1 0 .250 Panik 2b 3 0 0 0 0 1 .136 León c 3 1 1 2 0 2 .170 Marrero ss 4 3 3 1 0 0 .429 Curtiss p 0 0 0 0 0 0 .000 Pop p 0 0 0 0 0 0 .000 Okert p 0 0 0 0 0 0 .000 a-Díaz ph 1 0 0 0 0 0 .160 Bender p 0 0 0 0 0 0 .000 b-Thompson ph 0 0 0 0 0 0 .143 c-Brinson ph-lf 2 1 1 3 0 0 .244

San Diego 010 100 001_3 5 0 Miami 001 125 00x_9 12 1

a-grounded out for Okert in the 3rd. b-flied out for Bender in the 5th. c-homered for Thompson in the 5th. d-grounded out for Bass in the 6th. e-homered for Crismatt in the 9th.

E_Aguilar (7). LOB_San Diego 3, Miami 8. 2B_Profar (13), Sierra (5), León (4), Duvall (10). HR_Machado (17), off Bender; O’Grady (2), off Hess; Marrero (1), off Darvish; Anderson (4), off Darvish; Brinson (3), off Crismatt. RBIs_Hosmer (48), Machado (68), O’Grady (8), Marrero (1), Anderson (12), Sierra (1), Marte (24), León 2 (10), Brinson 3 (8). SB_Marte 2 (21), Marrero (1). CS_Grisham (3), Tatis Jr. (3). S_Panik.

Runners left in scoring position_San Diego 2 (Darvish, Pham); Miami 5 (Duvall, Aguilar, Marrero, Anderson). RISP_San Diego 1 for 3; Miami 6 for 15.

Runners moved up_Anderson.

San Diego IP H R ER BB SO NP ERA Darvish, L, 7-5 5 5 4 4 1 6 93 3.27 Adams 1-3 2 4 4 2 0 16 2.83 Crismatt 2 2-3 5 1 1 0 4 46 3.47

Miami IP H R ER BB SO NP ERA Curtiss 1 0 0 0 0 2 10 2.56 Pop 1 2 1 0 1 0 14 5.30 Okert 1 0 0 0 0 2 13 1.64 Bender, W, 2-1 2 1 1 1 0 3 33 2.34 Bass, H, 11 1 1 0 0 1 1 21 3.79 Bleier 1 0 0 0 0 1 10 2.82 Hess 2 1 1 1 0 2 28 5.73

Inherited runners-scored_Crismatt 2-2. IBB_off Pop (Caratini). HBP_Okert (Grisham), Crismatt 2 (León,Brinson).

Umpires_Home, Bill Miller; First, Brian Knight; Second, Malachi Moore; Third, Doug Eddings.

T_3:04. A_12,765 (36,742).

