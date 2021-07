Milwaukee 7, Chicago White Sox 1

Chicago AB R H BI BB SO Avg. Totals 32 1 5 1 4 10 T.Anderson ss 4 0 0 0 0 1 .308 Mendick ss 0 0 0 0 0 0 .200 Goodwin rf 4 0 0 0 0 1 .250 Abreu 1b 3 0 0 0 1 2 .255 Moncada 3b 4 0 0 0 0 2 .275 Vaughn lf 4 1 3 1 0 0 .255 L.García 2b 3 0 0 0 1 0 .248 Engel cf 4 0 0 0 0 1 .246 Collins c 2 0 1 0 2 0 .220 Giolito p 2 0 0 0 0 2 .250 Sheets ph 1 0 1 0 0 0 .241 Bummer p 0 0 0 0 0 0 — Burr p 0 0 0 0 0 0 — López p 0 0 0 0 0 0 — Burger ph 1 0 0 0 0 1 .270

Milwaukee AB R H BI BB SO Avg. Totals 30 7 8 7 9 5 Wong 2b 3 1 1 0 2 0 .295 Adames ss 3 1 0 0 2 2 .297 Yelich lf 4 1 1 0 1 0 .244 A.García rf 4 1 1 1 0 0 .256 Narváez c 4 0 2 0 0 1 .291 Urías 3b 2 1 0 0 2 0 .239 Tellez 1b 3 1 2 2 1 0 .250 Taylor cf 3 1 1 4 1 0 .240 Strickland p 0 0 0 0 0 0 .000 Gustave p 0 0 0 0 0 0 — Peralta p 1 0 0 0 0 0 .033 Peterson ph 1 0 0 0 0 0 .252 Houser p 0 0 0 0 0 0 .097 Hiura ph 1 0 0 0 0 1 .168 Boxberger p 0 0 0 0 0 0 — Brdley Jr. ph-cf 1 0 0 0 0 1 .176

Chicago 000 000 010_1 5 0 Milwaukee 000 100 60x_7 8 0

a-popped out for Peralta in the 4th. b-struck out for Houser in the 6th. c-singled for Giolito in the 7th. d-struck out for Boxberger in the 7th. e-struck out for López in the 9th.

LOB_Chicago 8, Milwaukee 8. 2B_Vaughn (20), Tellez (1). HR_Vaughn (11), off Strickland; Taylor (8), off Burr. RBIs_Vaughn (29), Tellez 2 (4), A.García (58), Taylor 4 (30). SB_Wong (7).

Runners left in scoring position_Chicago 4 (Giolito, L.García, Goodwin); Milwaukee 4 (Peterson, A.García, Hiura). RISP_Chicago 0 for 5; Milwaukee 2 for 11.

Runners moved up_Engel, A.García. GIDP_A.García, Urías.

DP_Chicago 2 (L.García, T.Anderson, Abreu; Moncada, L.García, Abreu).

Chicago IP H R ER BB SO NP ERA Giolito L,8-7 6 6 1 1 5 3 91 3.78 Bummer 2-3 1 3 3 2 1 24 4.96 Burr 1-3 1 3 3 2 1 22 3.38 López 1 0 0 0 0 0 6 1.50

Milwaukee IP H R ER BB SO NP ERA Peralta 4 1 0 0 2 5 51 2.29 Houser W,6-5 2 2 0 0 1 2 28 3.88 Boxberger H,13 1 1 0 0 1 1 21 2.95 Strickland 1 1 1 1 0 1 14 1.88 Gustave 1 0 0 0 0 1 7 0.00

Inherited runners-scored_Burr 2-2. IBB_off Peralta (Collins), off Giolito (Taylor).

Umpires_Home, John Libka; First, Jeremie Rehak; Second, Dan Iassogna; Third, Andy Fletcher.

T_3:00. A_32,714 (41,900).

