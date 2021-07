Milwaukee 7, Pittsburgh 2

Milwaukee AB R H BI BB SO Avg. Totals 34 7 9 7 7 8 Wong 2b 2 0 0 0 0 1 .291 Robertson 3b 2 1 2 1 0 0 .169 Adames ss 5 0 1 0 0 1 .277 Yelich lf 3 1 1 0 2 0 .248 Narváez c 5 1 1 1 0 1 .292 Taylor rf 3 2 1 2 2 1 .226 Peterson 3b-2b 3 2 1 1 2 0 .263 Hiura 1b 4 0 1 1 0 1 .163 Bradley Jr. cf 3 0 1 1 1 1 .167 Burnes p 4 0 0 0 0 2 .192 Williams p 0 0 0 0 0 0 — Bettinger p 0 0 0 0 0 0 .000

Pittsburgh AB R H BI BB SO Avg. Totals 32 2 6 2 1 5 Frazier 2b 4 0 1 0 0 0 .326 Hayes 3b 4 1 1 0 0 0 .268 Reynolds cf 4 0 0 0 0 2 .312 Stallings c 3 0 2 1 1 1 .231 Gamel rf-1b 4 1 1 1 0 1 .228 González 1b 3 0 1 0 0 0 .232 Oliva pr-rf 1 0 0 0 0 0 .000 Tom lf 3 0 0 0 0 1 .152 Newman ss 3 0 0 0 0 0 .206 Crowe p 1 0 0 0 0 0 .091 Howard p 0 0 0 0 0 0 — Holmes p 0 0 0 0 0 0 .000 Stratton p 0 0 0 0 0 0 .000 Evans ph 1 0 0 0 0 0 .202 Shreve p 0 0 0 0 0 0 — Underwood Jr. p 0 0 0 0 0 0 .000 Perez ph 1 0 0 0 0 0 .146 Rodríguez p 0 0 0 0 0 0 —

Milwaukee 020 002 003_7 9 0 Pittsburgh 000 010 001_2 6 0

a-grounded out for Stratton in the 6th. b-grounded out for Underwood Jr. in the 8th.

1-ran for González in the 7th.

LOB_Milwaukee 9, Pittsburgh 4. 2B_Bradley Jr. (8), Narváez (10), Hayes (5), Stallings (14). 3B_Peterson (1). HR_Gamel (3), off Burnes. RBIs_Peterson (14), Bradley Jr. (22), Hiura (16), Robertson (4), Narváez (24), Taylor 2 (19), Gamel (7), Stallings (32). SF_Robertson.

Runners left in scoring position_Milwaukee 3 (Wong, Narváez, Adames); Pittsburgh 2 (Tom, Oliva). RISP_Milwaukee 4 for 10; Pittsburgh 1 for 5.

Runners moved up_Gamel. GIDP_Bradley Jr..

DP_Milwaukee 1 (Bradley Jr., Hiura, Bradley Jr.); Pittsburgh 1 (Hayes, Newman, Gamel).

Milwaukee IP H R ER BB SO NP ERA Burnes W,4-4 7 1-3 4 1 1 1 5 94 2.41 Williams H,14 2-3 0 0 0 0 0 12 3.19 Bettinger 1 2 1 1 0 0 20 13.50

Pittsburgh IP H R ER BB SO NP ERA Crowe L,1-5 4 2-3 4 2 2 3 6 95 6.26 Howard 1-3 0 0 0 0 0 1 4.61 Holmes 0 1 2 2 3 0 20 4.46 Stratton 1 0 0 0 0 1 12 2.68 Shreve 1 0 0 0 1 1 20 1.42 Underwood Jr. 1 0 0 0 0 0 7 3.94 Rodríguez 1 4 3 3 0 0 21 2.59

Holmes pitched to 4 batters in the 6th

Inherited runners-scored_Howard 2-0, Stratton 3-1. HBP_Underwood Jr. (Hiura).

Umpires_Home, Chad Fairchild; First, Kerwin Danley; Second, Junior Valentine; Third, CB Bucknor.

T_3:37. A_11,074 (38,747).

