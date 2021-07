Milwaukee 9, Atlanta 5

Milwaukee AB R H BI BB SO Avg. Totals 38 9 13 9 4 8 Wong 2b 5 2 3 1 0 0 .295 Adames ss 4 2 2 2 1 1 .301 Narváez c 4 1 1 1 0 1 .290 Escobar 3b 3 2 1 1 2 1 .333 Tellez 1b 5 0 1 0 0 2 .357 García rf 5 1 3 3 0 1 .263 Taylor lf 4 0 1 1 1 0 .269 Bradley Jr. cf 4 1 1 0 0 1 .178 Burnes p 2 0 0 0 0 1 .171 Boxberger p 0 0 0 0 0 0 — b-Reyes ph 1 0 0 0 0 0 .222 Cousins p 0 0 0 0 0 0 — Williams p 0 0 0 0 0 0 — d-Urías ph 1 0 0 0 0 0 .236 Suter p 0 0 0 0 0 0 .000

Atlanta AB R H BI BB SO Avg. Totals 35 5 10 5 3 12 Pederson rf 5 1 3 0 0 2 .304 Albies 2b 5 0 2 0 0 1 .263 Freeman 1b 3 2 1 1 1 2 .288 Riley 3b 3 1 1 2 1 1 .290 Duvall lf 4 0 1 1 0 1 .250 Swanson ss 3 1 1 0 1 1 .244 Vogt c 4 0 1 1 0 1 .226 Heredia cf 4 0 0 0 0 0 .238 Toussaint p 1 0 0 0 0 1 .000 Newcomb p 1 0 0 0 0 1 .000 Santana p 0 0 0 0 0 0 .000 a-Arcia ph 1 0 0 0 0 0 .204 Tomlin p 0 0 0 0 0 0 .000 c-Almonte ph 1 0 0 0 0 1 .235 Greene p 0 0 0 0 0 0 —

Milwaukee 004 400 001_9 13 0 Atlanta 400 010 000_5 10 1

a-popped out for Santana in the 6th. b-grounded out for Boxberger in the 7th. c-struck out for Tomlin in the 8th. d-popped out for Williams in the 9th.

E_Swanson (7). LOB_Milwaukee 9, Atlanta 7. 2B_Adames (18), Wong (16), Pederson (3). HR_García (18), off Toussaint; Adames (12), off Toussaint; Escobar (1), off Greene; Riley (22), off Burnes. RBIs_Narváez (32), García 3 (63), Wong (24), Adames 2 (41), Taylor (34), Escobar (1), Freeman (59), Riley 2 (62), Vogt (2), Duvall (1). SB_Swanson (7). SF_Narváez. S_Burnes.

Runners left in scoring position_Milwaukee 5 (Burnes, Narváez 2, Urías 2); Atlanta 3 (Riley, Albies, Vogt, Duvall). RISP_Milwaukee 5 for 13; Atlanta 3 for 10.

Runners moved up_Bradley Jr., Albies, Riley. GIDP_Riley.

DP_Milwaukee 2 (Bradley Jr., Escobar, Bradley Jr.; Escobar, Wong, Tellez).

Milwaukee IP H R ER BB SO NP ERA Burnes 4 9 5 5 2 6 96 2.46 Boxberger, W, 4-2 2 0 0 0 0 1 15 2.74 Cousins, H, 4 1 1 0 0 0 0 13 0.00 Williams, H, 16 1 0 0 0 1 2 23 2.80 Suter 1 0 0 0 0 3 15 3.04

Atlanta IP H R ER BB SO NP ERA Toussaint, L, 1-2 3 1-3 6 7 7 2 5 79 4.76 Newcomb 1 2-3 5 1 1 1 2 42 5.68 Santana 1 0 0 0 0 0 14 3.48 Tomlin 2 0 0 0 0 1 20 5.36 Greene 1 2 1 1 1 0 19 8.47

Inherited runners-scored_Boxberger 2-0. HBP_Toussaint (Bradley Jr.), Cousins (Freeman).

Umpires_Home, Kerwin Danley; First, CB Bucknor; Second, Roberto Ortiz; Third, Chad Fairchild.

T_3:37. A_38,680 (41,084).

