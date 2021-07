Milwaukee 9, Pittsburgh 0

Milwaukee Pittsburgh ab r h bi ab r h bi Totals 38 9 12 9 Totals 30 0 4 0 Wong 2b 4 1 2 0 Newman ss 4 0 0 0 Adames ss 5 2 1 0 Hayes 3b 4 0 0 0 Narváez c 5 2 2 4 Reynolds cf 3 0 0 0 García rf 4 2 2 1 Keller p 0 0 0 0 Tellez 1b 4 1 2 3 d-Evans ph 0 0 0 0 Urías 3b 4 0 1 0 Nogowski 1b 4 0 0 0 Cain cf 5 0 2 1 Gamel lf 4 0 2 0 Bradley Jr. lf 4 0 0 0 Stallings c 3 0 2 0 B.Anderson p 2 1 0 0 Polanco rf 2 0 0 0 Sánchez p 0 0 0 0 Castro 2b 3 0 0 0 b-Hiura ph 1 0 0 0 Oviedo p 0 0 0 0 Strickland p 0 0 0 0 Mears p 0 0 0 0 Gustave p 0 0 0 0 a-Crowe ph 1 0 0 0 Ponce p 1 0 0 0 c-Oliva ph-cf 1 0 0 0

Milwaukee 350 000 001 — 9 Pittsburgh 000 000 000 — 0

E_Newman (2). DP_Milwaukee 1, Pittsburgh 2. LOB_Milwaukee 7, Pittsburgh 5. 2B_García (13). HR_Narváez (9), Tellez (3).

IP H R ER BB SO

Milwaukee B.Anderson, W, 3-5 6 3 0 0 1 3 Sánchez 1 1 0 0 0 0 Strickland 1 0 0 0 0 1 Gustave 1 0 0 0 1 1

Pittsburgh Oviedo, L, 1-2 1 5 8 6 3 2 Mears 2 2 0 0 0 0 Ponce 5 3 0 0 1 5 Keller 1 2 1 1 0 1

Oviedo pitched to 5 batters in the 2nd.

HBP_Oviedo (Wong).

Umpires_Home, Chris Segal; First, James Hoye; Second, Ryan Additon; Third, Mark Carlson.

T_2:54. A_10,618 (38,747).

