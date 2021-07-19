MLS Leaders

Through Sunday, July 18
|Goals
|Javier Hernandez, LA
|10
|Raul Ruidiaz, SEA
|10
|Gustavo Bou, NE
|7
|Damir Kreilach, RSL
|7
|Hany Mukhtar, NSH
|7
|Nani, ORL
|7
|Daniel Salloi, KC
|7
|Jesus Medina, NYC
|6
|Alan Pulido, KC
|6
|Mason Toye, MTL
|6
|Maximiliano Urruti, HOU
|6
|Assists
|Carles Gil, NE
|10
|Fabio, NYR
|6
|Aaron Herrera, RSL
|5
|Randall Leal, NSH
|5
|Alvaro Medran, CHI
|5
|Joao Paulo, SEA
|5
|Carlos Vela, LFC
|5
12 players tied with 4
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|Shots
|Raul Ruidiaz, SEA
|54
|Valentin Castellanos, NYC
|48
|Adam Buksa, NE
|46
|Maximiliano Urruti, HOU
|43
|Alan Pulido, KC
|41
|Hany Mukhtar, NSH
|39
|Robert Beric, CHI
|37
|Emanuel Reynoso, MIN
|36
|Daniel Salloi, KC
|36
|Franco Jara, DAL
|35
___
|Shots on Goal
|Randall Leal, NSH
|21
|Raul Ruidiaz, SEA
|21
|Valentin Castellanos, NYC
|19
|Maximiliano Urruti, HOU
|18
|Hany Mukhtar, NSH
|17
|Adam Buksa, NE
|16
|Gonzalo Higuain, MCF
|15
|Jesus Medina, NYC
|15
|Nani, ORL
|15
|Gustavo Bou, NE
|14
|Javier Hernandez, LA
|14
|Damir Kreilach, RSL
|14
|Daniel Salloi, KC
|14
|Lucas Zelarayan, CLB
|14
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|Cautions
|Leandro Gonzalez Pirez, MCF
|7
|Eric Remedi, SJ
|7
|Fafa Picault, HOU
|6
|Victor Wanyama, MTL
|6
|Xavier Arreaga, SEA
|5
|Michael Bradley, TOR
|5
|Lucas Cavallini, VAN
|5
|Gregore, MCF
|5
|Yuya Kubo, CIN
|5
|Jamiro Monteiro, PHI
|5
|Jesus Murillo, LFC
|5
|Santiago Sosa, ATL
|5
|Matias Vera, HOU
|5
|Dario Zuparic, POR
|5
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|Cards
|
|Y
|R
|TOTAL
|Leandro Gonzalez Pirez, MCF
|7
|0
|7
|Eric Remedi, SJ
|7
|0
|7
|Gregore, MCF
|5
|1
|6
|Fafa Picault, HOU
|6
|0
|6
|Victor Wanyama, MTL
|6
|0
|6
7 players tied with 5
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|Goals-Allowed Avg.
|Stefan Frei, SEA
|0.40
|Tomas Romero, LFC
|0.60
|Pedro Gallese, ORL
|0.63
|Tyler Miller, MIN
|0.67
|Stefan Cleveland, SEA
|0.78
|Bill Hamid, DC
|0.83
|Eloy Room, CLB
|0.91
|Andre Blake, PHI
|0.92
|Tim Melia, KC
|1.00
|Brad Stuver, ATX
|1.08
|Joe Willis, NSH
|1.08
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|Shutouts
|Andre Blake, PHI
|6
|Tyler Miller, MIN
|5
|Joe Willis, NSH
|5
|William Yarbrough, COL
|5
|Carlos Miguel Coronel, NYR
|4
|Pedro Gallese, ORL
|4
|Brad Stuver, ATX
|4
|Stefan Cleveland, SEA
|3
|Clement Diop, MTL
|3
|Brad Guzan, ATL
|3
|Bill Hamid, DC
|3
|Sean Johnson, NYC
|3
|Tomas Romero, LFC
|3
|Eloy Room, CLB
|3
|Matt Turner, NE
|3
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|Saves
|Jonathan Bond, LA
|58
|Brad Stuver, ATX
|58
|Bobby Shuttleworth, CHI
|51
|Andre Blake, PHI
|43
|Marko Maric, HOU
|42
|JT Marcinkowski, SJ
|41
|Matt Turner, NE
|41
|Carlos Miguel Coronel, NYR
|38
|Brad Guzan, ATL
|37
|William Yarbrough, COL
|36
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