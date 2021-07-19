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MLS Leaders

The Associated Press
July 19, 2021 10:50 am
2 min read
      

Through Sunday, July 18

Goals
Javier Hernandez, LA 10
Raul Ruidiaz, SEA 10
Gustavo Bou, NE 7
Damir Kreilach, RSL 7
Hany Mukhtar, NSH 7
Nani, ORL 7
Daniel Salloi, KC 7
Jesus Medina, NYC 6
Alan Pulido, KC 6
Mason Toye, MTL 6
Maximiliano Urruti, HOU 6
Assists
Carles Gil, NE 10
Fabio, NYR 6
Aaron Herrera, RSL 5
Randall Leal, NSH 5
Alvaro Medran, CHI 5
Joao Paulo, SEA 5
Carlos Vela, LFC 5

12 players tied with 4

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Shots
Raul Ruidiaz, SEA 54
Valentin Castellanos, NYC 48
Adam Buksa, NE 46
Maximiliano Urruti, HOU 43
Alan Pulido, KC 41
Hany Mukhtar, NSH 39
Robert Beric, CHI 37
Emanuel Reynoso, MIN 36
Daniel Salloi, KC 36
Franco Jara, DAL 35

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Shots on Goal
Randall Leal, NSH 21
Raul Ruidiaz, SEA 21
Valentin Castellanos, NYC 19
Maximiliano Urruti, HOU 18
Hany Mukhtar, NSH 17
Adam Buksa, NE 16
Gonzalo Higuain, MCF 15
Jesus Medina, NYC 15
Nani, ORL 15
Gustavo Bou, NE 14
Javier Hernandez, LA 14
Damir Kreilach, RSL 14
Daniel Salloi, KC 14
Lucas Zelarayan, CLB 14

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Cautions
Leandro Gonzalez Pirez, MCF 7
Eric Remedi, SJ 7
Fafa Picault, HOU 6
Victor Wanyama, MTL 6
Xavier Arreaga, SEA 5
Michael Bradley, TOR 5
Lucas Cavallini, VAN 5
Gregore, MCF 5
Yuya Kubo, CIN 5
Jamiro Monteiro, PHI 5
Jesus Murillo, LFC 5
Santiago Sosa, ATL 5
Matias Vera, HOU 5
Dario Zuparic, POR 5

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Cards
Y R TOTAL
Leandro Gonzalez Pirez, MCF 7 0 7
Eric Remedi, SJ 7 0 7
Gregore, MCF 5 1 6
Fafa Picault, HOU 6 0 6
Victor Wanyama, MTL 6 0 6

7 players tied with 5

___

Goals-Allowed Avg.
Stefan Frei, SEA 0.40
Tomas Romero, LFC 0.60
Pedro Gallese, ORL 0.63
Tyler Miller, MIN 0.67
Stefan Cleveland, SEA 0.78
Bill Hamid, DC 0.83
Eloy Room, CLB 0.91
Andre Blake, PHI 0.92
Tim Melia, KC 1.00
Brad Stuver, ATX 1.08
Joe Willis, NSH 1.08

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Shutouts
Andre Blake, PHI 6
Tyler Miller, MIN 5
Joe Willis, NSH 5
William Yarbrough, COL 5
Carlos Miguel Coronel, NYR 4
Pedro Gallese, ORL 4
Brad Stuver, ATX 4
Stefan Cleveland, SEA 3
Clement Diop, MTL 3
Brad Guzan, ATL 3
Bill Hamid, DC 3
Sean Johnson, NYC 3
Tomas Romero, LFC 3
Eloy Room, CLB 3
Matt Turner, NE 3

___

Saves
Jonathan Bond, LA 58
Brad Stuver, ATX 58
Bobby Shuttleworth, CHI 51
Andre Blake, PHI 43
Marko Maric, HOU 42
JT Marcinkowski, SJ 41
Matt Turner, NE 41
Carlos Miguel Coronel, NYR 38
Brad Guzan, ATL 37
William Yarbrough, COL 36

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