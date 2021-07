N.Y. Mets 13, Pittsburgh 4

Pittsburgh New York ab r h bi ab r h bi Totals 34 4 9 4 Totals 34 13 10 13 Frazier 2b 4 0 2 1 Nimmo cf 4 2 2 2 Difo rf 0 1 0 0 Lindor ss 3 2 1 4 Hayes 3b 3 0 0 0 Guillorme ss 1 0 0 0 Reynolds cf 4 0 0 0 Do.Smith lf 5 1 1 1 Davis p 0 0 0 0 Alonso 1b 4 1 1 3 d-Tucker ph 1 0 0 0 McNeil 2b 4 1 1 0 Gamel lf-cf 4 1 1 0 Conforto rf 3 1 0 0 Nogowski 1b 4 0 3 1 Villar 3b 4 2 2 2 Newman ss 4 0 1 0 McCann c 3 2 2 0 Perez c 3 0 0 1 Walker p 1 0 0 0 Oliva rf-lf 4 1 1 0 a-McKinney ph 1 0 0 0 Brubaker p 1 0 0 0 Loup p 0 0 0 0 Howard p 0 0 0 0 b-Peraza ph 0 1 0 1 Keller p 0 0 0 0 Tropeano p 1 0 0 0 c-R.Castro ph-2b 2 1 1 1 Y.Díaz p 0 0 0 0

Pittsburgh 010 010 101 — 4 New York 002 00(10) 10x — 13

DP_Pittsburgh 0, New York 1. LOB_Pittsburgh 11, New York 2. 2B_Nogowski (1), Oliva (2), Frazier (26), Nimmo (8). HR_R.Castro (1), Villar 2 (8), Alonso (16), Lindor (10). SB_Oliva (1).

IP H R ER BB SO

Pittsburgh Brubaker, L, 4-9 5 6 6 6 1 7 Howard 1-3 1 5 5 3 1 Keller 2-3 1 1 1 0 1 Davis 2 2 1 1 0 4

New York Walker 5 4 2 2 3 2 Loup, W, 3-0 1 0 0 0 1 1 Tropeano 2 4 1 1 1 0 Y.Díaz 1 1 1 1 2 0

Brubaker pitched to 4 batters in the 6th.

HBP_Walker (Perez), Howard (Peraza).

Umpires_Home, Dan Iassogna; First, Andy Fletcher; Second, Scott Barry; Third, Jeremie Rehak.

T_3:27. A_20,350 (41,922).

Copyright © 2021 . All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.