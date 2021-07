N.Y. Mets 4, Milwaukee 3

Milwaukee AB R H BI BB SO Avg. Totals 27 3 4 3 2 12 Urías 3b-2b 3 1 2 1 1 0 .242 Yelich lf 3 0 0 1 0 2 .241 Adames ss 4 0 0 0 0 3 .289 Narváez c 3 0 0 0 0 2 .297 García rf 3 0 1 0 0 0 .248 Peterson 2b-1b 3 2 1 1 0 1 .268 Hiura 1b 2 0 0 0 0 1 .159 c-Tellez ph 1 0 0 0 0 1 .200 Reyes 3b 0 0 0 0 0 0 .220 Bradley Jr. cf 3 0 0 0 0 1 .169 Burnes p 2 0 0 0 0 1 .179 Williams p 0 0 0 0 0 0 — Hader p 0 0 0 0 0 0 — d-Taylor ph 0 0 0 0 1 0 .231 Suter p 0 0 0 0 0 0 .000

New York AB R H BI BB SO Avg. Totals 29 4 8 4 1 10 Nimmo cf 4 1 1 0 0 2 .330 Lindor ss 4 1 1 1 0 2 .220 Do.Smith lf-1b 3 1 0 0 0 2 .257 Alonso 1b 3 0 2 0 0 0 .257 1-McKinney pr-lf 0 0 0 0 0 0 .218 McCann c 0 0 0 0 1 0 .246 McNeil 2b 4 0 2 2 0 1 .243 Conforto rf 2 0 0 0 0 1 .200 Guillorme 3b 3 0 0 0 0 1 .275 Nido c 2 0 1 0 0 0 .247 a-Pillar ph-lf 1 0 0 0 0 1 .214 deGrom p 2 0 0 0 0 0 .364 b-Peraza ph 1 1 1 1 0 0 .213 E.Díaz p 0 0 0 0 0 0 —

Milwaukee 100 010 01_3 4 1 New York 100 000 12_4 8 0

No outs when winning run scored.

a-struck out for Nido in the 7th. b-homered for deGrom in the 7th. c-struck out for Hiura in the 8th. d-walked for Hader in the 8th.

1-ran for Alonso in the 6th.

E_Urías (15). LOB_Milwaukee 4, New York 8. 2B_Nimmo (7), Alonso (11). HR_Urías (12), off deGrom; Peterson (4), off deGrom; Peraza (6), off Hader. RBIs_Urías (42), Peterson (19), Yelich (24), Lindor (30), Peraza (18), McNeil 2 (12). SB_Taylor (5). CS_Nimmo (2).

Runners left in scoring position_Milwaukee 2 (Adames); New York 4 (Conforto, Guillorme). RISP_Milwaukee 0 for 3; New York 3 for 6.

Runners moved up_Bradley Jr.. GIDP_Yelich.

DP_New York 1 (McNeil, Lindor, Alonso).

Milwaukee IP H R ER BB SO NP ERA Burnes 5 2-3 6 1 1 0 8 87 2.36 Williams, H, 15 1-3 0 0 0 0 0 5 3.16 Hader, BS, 20-21 1 1 1 1 0 2 14 0.80 Suter, L, 8-4, BS, 0-5 0 1 2 1 1 0 18 3.70

New York IP H R ER BB SO NP ERA deGrom 7 4 2 2 0 10 85 1.08 E.Díaz, W, 3-2 1 0 1 0 2 2 26 2.94

Inherited runners-scored_Williams 2-0. HBP_Williams (Conforto), E.Díaz (Yelich), Suter (Do.Smith). WP_Burnes.

Umpires_Home, Quinn Wolcott; First, Erich Bacchus; Second, James Hoye; Third, Tripp Gibson.

T_2:45. A_20,953 (41,922).

