N.Y. Yankees 4, Houston 0

New York AB R H BI BB SO Avg. Totals 38 4 12 4 1 6 LeMahieu 1b 5 0 2 2 0 0 .272 Judge rf 5 0 2 0 0 0 .286 Sánchez c 5 0 1 0 0 1 .218 Stanton dh 4 0 0 0 0 1 .269 Torres ss 4 0 2 0 0 1 .240 Odor 2b 4 1 1 0 0 2 .218 Urshela 3b 4 1 2 0 0 0 .272 Gardner cf 3 1 1 2 1 0 .191 Wade lf 4 1 1 0 0 1 .226

Houston AB R H BI BB SO Avg. Totals 30 0 3 0 2 6 Altuve 2b 4 0 0 0 0 1 .278 Straw cf 4 0 0 0 0 0 .269 Brantley lf 4 0 0 0 0 1 .327 Gurriel 1b 4 0 0 0 0 0 .314 Alvarez dh 4 0 1 0 0 2 .303 Tucker rf 3 0 2 0 0 0 .269 Toro 3b 3 0 0 0 0 1 .221 Castro c 3 0 0 0 0 0 .222 García ss 1 0 0 0 2 1 .169

New York 000 200 200_4 12 0 Houston 000 000 000_0 3 0

LOB_New York 8, Houston 5. 2B_Gardner (8), Wade (1), LeMahieu (12), Judge (13), Tucker 2 (20). RBIs_Gardner 2 (13), LeMahieu 2 (36). SB_LeMahieu (3).

Runners left in scoring position_New York 4 (Wade 2, Sánchez); Houston 2 (Toro, Castro). RISP_New York 2 for 9; Houston 0 for 3.

GIDP_Stanton, Sánchez.

DP_Houston 2 (García, Altuve, Gurriel; García, Altuve, Gurriel).

New York IP H R ER BB SO NP ERA Cortes Jr. 4 2-3 2 0 0 2 2 74 1.05 Luetge, W, 3-1 1 1-3 0 0 0 0 1 19 3.35 Green 2 1 0 0 0 2 26 2.14 Loaisiga 1 0 0 0 0 1 9 2.11

Houston IP H R ER BB SO NP ERA Odorizzi, L, 3-4 6 7 2 2 0 4 103 3.61 Abreu 1-3 2 2 2 1 0 28 4.50 Bielak 2 2-3 3 0 0 0 2 36 5.51

Inherited runners-scored_Luetge 1-0, Bielak 2-0.

Umpires_Home, Mark Ripperger; First, Cory Blaser; Second, Jordan Baker; Third, Tom Hallion.

T_3:14. A_40,857 (41,168).

Copyright © 2021 . All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.