New York City FC 1, Montreal 0

Montreal 0 0 — 0 New York City FC 1 0 — 1

First Half_1, New York City FC, Tajouri, 5 (Barraza), 29th minute.

Second Half_None.

Goalies_Montreal, James Pantemis, Sebastian Breza; New York City FC, Luis Barraza, Cody Mizell.

Yellow Cards_Waterman, Montreal, 42nd; Chanot, New York City FC, 62nd; Hamdi, Montreal, 76th.

Referee_Ted Unkel. Assistant Referees_Adam Wienckowski, Ryan Graves, Jose Carlos Rivero. 4th Official_Thomas Snyder.

A_2,873.

___

Lineups

Montreal_James Pantemis; Zorhan Bassong (Mathieu Choiniere, 80th), Zachary Brault Guillard, Rudy Camacho, Mustafa Kizza (Lassi Lappalainen, 71st), Joel Waterman; Ahmed Hamdi, Joaquin Torres (Djordje Mihailovic, 60th), Victor Wanyama; Sunusi Ibrahim (Mason Toye, 71st), Bjorn Johnsen.

New York City FC_Luis Barraza; Alexander Callens, Maxime Chanot, Gudmundur Thorarinsson (Malte Amundsen, 83rd), Anton Tinnerholm; Nicolas Acevedo (Keaton Parks, 72nd), Jesus Medina, Alfredo Morales, Maxi Moralez; Valentin Castellanos (Thiago, 82nd), Ismael Tajouri (Sebastien Ibeagha, 90th+2).

