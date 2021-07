Oakland 4, L.A. Angels 1

Los Angeles AB R H BI BB SO Avg. Totals 33 1 8 1 2 3 Fletcher 2b-ss 3 0 2 0 1 0 .316 Ohtani p-rf 4 0 1 0 0 1 .277 Claudio p 0 0 0 0 0 0 — J.Guerra p 0 0 0 0 0 0 — Walsh 1b 4 0 0 0 0 0 .274 Gosselin lf-3b 3 1 0 0 1 0 .290 Marsh cf 4 0 3 1 0 0 .375 Suzuki c 4 0 1 0 0 0 .221 J.Iglesias ss 3 0 0 0 0 1 .281 Cishek p 0 0 0 0 0 0 — Watson p 0 0 0 0 0 0 .000 Ward lf 1 0 0 0 0 0 .239 Eaton rf-lf 4 0 1 0 0 0 .250 Mayfield 3b-ss 2 0 0 0 0 1 .158 Rengifo ph-2b 1 0 0 0 0 0 .154

Oakland AB R H BI BB SO Avg. Totals 31 4 7 4 3 10 Canha rf-lf 4 0 1 0 0 2 .255 Andrus ss 4 0 0 0 0 2 .231 Olson 1b 4 1 2 1 0 0 .287 Lowrie 2b 4 0 1 0 0 0 .268 Piscotty pr-rf 0 0 0 0 0 0 .200 Moreland dh 2 0 1 0 1 0 .238 Brown pr-dh 1 1 0 0 0 1 .198 Chapman 3b 3 1 0 0 1 1 .222 Laureano cf 4 1 1 3 0 1 .235 Murphy c 3 0 0 0 0 2 .217 Kemp lf-2b 2 0 1 0 1 1 .246

Los Angeles 000 000 001_1 8 0 Oakland 000 000 31x_4 7 1

a-flied out for Mayfield in the 8th.

1-ran for Moreland in the 7th. 2-ran for Lowrie in the 8th.

E_Andrus (11). LOB_Los Angeles 7, Oakland 6. 2B_Fletcher (21), Ohtani (20), Marsh (1), Moreland (8), Canha (13). HR_Laureano (14), off Cishek; Olson (24), off Claudio. RBIs_Marsh (1), Laureano 3 (34), Olson (61). SB_Kemp (5).

Runners left in scoring position_Los Angeles 3 (Gosselin, Eaton); Oakland 4 (Laureano, Olson, Andrus). RISP_Los Angeles 0 for 6; Oakland 1 for 7.

Runners moved up_Walsh, Canha. GIDP_Eaton, J.Iglesias.

DP_Oakland 2 (Andrus, Lowrie, Olson; Chapman, Andrus, Olson).

Los Angeles IP H R ER BB SO NP ERA Ohtani 6 3 0 0 1 8 96 3.21 Cishek L,0-1 0 1 3 3 2 0 16 3.48 Watson 1 1 0 0 0 1 12 4.45 Claudio 1-3 2 1 1 0 1 12 5.51 J.Guerra 2-3 0 0 0 0 0 8 4.79

Oakland IP H R ER BB SO NP ERA Irvin W,7-8 7 7 0 0 1 3 84 3.42 Trivino S,15-17 2 1 1 1 1 0 32 1.96

Inherited runners-scored_J.Guerra 1-0, Trivino 1-0.

Umpires_Home, Doug Eddings; First, Bill Miller; Second, Brian Knight; Third, Malachi Moore.

T_2:51. A_14,856 (46,847).

Copyright © 2021 . All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.