Sunday

Women

Pool Round

Japan (Mio Shinozaki; Risa Nishioka; Stephanie Mawuli; Mai Yamamoto), def. Mongolia (Khulan Onolbaatar; Chimeddolgor Enkhtaivan; Solongo Bayasgalan; Tserenlkham Munkhsaikhan), 19-10.

Italy (Chiara Consolini; Giulia Rulli; Marcella Filippi; Raelin D Alie), def. Romania (Gabriela Marginean; Ancuta Stoenescu; Sonia Ursu; Claudia Cuic), 22-14.

Copyright © 2021 . All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.