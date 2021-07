Olympic Gymnastics Results

Tuesday

Women’s Team

Final

1. ROC (Vladislava Urazova; Viktoriia Listunova; Angelina Melnikova; Liliia Akhaimova), 41.498.

2. Italy (Alice D’Amato; Vanessa Ferrari; Asia D’Amato; Martina Maggio), 40.366.

3. Britain (Alice Kinsella; Jennifer Gadirova; Jessica Gadirova; Amelie Morgan), 40.333.

4. Japan (Hitomi Hatakeda; Aiko Sugihara; Mai Murakami; Yuna Hiraiwa), 40.066.

5. France (Carolann Heduit; Marine Boyer; Melanie de Jesus dos Santos; Aline Friess), 39.800.

6. Belgium (Jutta Verkest; Nina Derwael; Lisa Vaelen; Maellyse Brassart), 39.332.

7. China (Tang Xijing; Zhang Jin; Lu Yufei; Ou Yushan), 39.165.

8. United States (Grace Mc Callum; Jordan Chiles; Sunisa Lee; Simone Biles), 38.866.

