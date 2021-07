Olympic Rowing Results

Wednesday

Women

Double Sculls

Finals

Final B

1. Australia (Amanda Bateman; Tara Rigney), 6:57.71.

2. France (Helene Lefebvre; Elodie Ravera-Scaramozzino), 6:58.52.

3. Italy (Alessandra Patelli; Chiara Ondoli), 6:58.88.

4. Czech Republic (Lenka Antosova; Kristyna Fleissnerova), 6:59.19.

5. Germany (Annekatrin Thiele; Leonie Menzel), 7:01.21.

6. ROC (Ekaterina Pitirimova; Ekaterina Kurochkina), 7:01.83.

Copyright © 2021 . All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.