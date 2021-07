Pittsburgh 10, San Francisco 2

Pittsburgh AB R H BI BB SO Avg. Totals 40 10 16 10 4 7 Frazier 2b 5 2 2 0 1 0 .327 Hayes 3b 4 0 0 0 1 1 .264 Reynolds cf 4 1 2 1 1 1 .310 Keller p 0 0 0 0 0 0 — Polanco rf 4 2 2 3 0 2 .209 Nogowski 1b 4 2 1 0 1 1 .379 Gamel lf 5 1 3 1 0 0 .263 Newman ss 5 1 4 3 0 0 .216 Perez c 5 1 2 1 0 1 .165 Crowe p 3 0 0 0 0 1 .056 Holmes p 0 0 0 0 0 0 .000 Stratton p 0 0 0 0 0 0 .000 Difo ph 0 0 0 1 0 0 .281 Davis p 0 0 0 0 0 0 — Oliva ph-cf 1 0 0 0 0 0 .200

San Francisco AB R H BI BB SO Avg. Totals 31 2 5 1 1 12 Wade Jr. 1b 3 1 1 1 1 1 .252 Yastrzemski rf 4 0 0 0 0 3 .229 Posey c 4 0 0 0 0 1 .323 Dickerson lf 4 0 0 0 0 0 .230 Flores 2b 3 1 1 0 0 0 .251 Vosler 3b 4 0 1 0 0 2 .197 Estrada ss 3 0 0 0 0 1 .327 Duggar cf 3 0 2 0 0 1 .285 Gausman p 1 0 0 0 0 1 .188 Brebbia p 1 0 0 0 0 1 .000 Álvarez p 0 0 0 0 0 0 .000 Ruf ph 1 0 0 0 0 1 .262 Littell p 0 0 0 0 0 0 .000 Tauchman p 0 0 0 0 0 0 .174

Pittsburgh 102 030 031_10 16 0 San Francisco 010 001 000_2 5 1

a-struck out for Álvarez in the 7th. b-sacrificed for Stratton in the 8th. c-flied out for Davis in the 9th.

E_Vosler (2). LOB_Pittsburgh 9, San Francisco 4. 2B_Reynolds (23), Gamel (12), Frazier (28), Nogowski (5), Duggar (12). 3B_Perez (1). HR_Polanco (11), off Gausman; Wade Jr. (10), off Crowe. RBIs_Polanco 3 (29), Gamel (16), Newman 3 (18), Perez (14), Difo (13), Reynolds (57), Wade Jr. (25). SF_Polanco, Difo.

Runners left in scoring position_Pittsburgh 1 (Frazier); San Francisco 2 (Gausman, Ruf). RISP_Pittsburgh 6 for 14; San Francisco 0 for 3.

Runners moved up_Nogowski, Estrada. GIDP_Frazier, Gamel, Estrada.

DP_Pittsburgh 1 (Newman, Frazier, Nogowski); San Francisco 2 (Estrada, Wade Jr.; Flores, Estrada, Wade Jr.).

Pittsburgh IP H R ER BB SO NP ERA Crowe W,2-5 5 1-3 4 2 2 1 9 90 5.89 Holmes 2-3 0 0 0 0 0 10 4.93 Stratton 1 1 0 0 0 3 20 2.58 Davis 1 0 0 0 0 0 7 5.19 Keller 1 0 0 0 0 0 5 5.40

San Francisco IP H R ER BB SO NP ERA Gausman L,9-4 4 1-3 8 6 6 4 2 89 2.21 Brebbia 1 2-3 1 0 0 0 2 28 4.85 Álvarez 1 0 0 0 0 2 12 3.03 Littell 1 4 3 3 0 1 31 3.44 Tauchman 1 3 1 1 0 0 25 9.00

Inherited runners-scored_Brebbia 2-2. HBP_Stratton (Flores). WP_Gausman.

Umpires_Home, Laz Diaz; First, Jeff Nelson; Second, Manny Gonzalez; Third, Mike Estabrook.

T_3:27. A_30,780 (41,915).

