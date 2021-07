Pittsburgh 11, Atlanta 1

Atlanta AB R H BI BB SO Avg. Totals 31 1 6 0 4 12 Acuña Jr. rf 5 1 2 0 0 3 .278 Freeman 1b 3 0 2 0 0 0 .272 Albies 2b 3 0 0 0 1 1 .263 Riley 3b 2 0 1 0 2 0 .274 Swanson ss 4 0 1 0 0 2 .230 Heredia cf 3 0 0 0 0 1 .274 Arcia lf 4 0 0 0 0 0 .250 Contreras c 4 0 0 0 0 3 .204 Fried p 2 0 0 0 0 1 .273 Santana p 0 0 0 0 0 0 — Adrianza ph 0 0 0 0 1 0 .254 Tomlin p 0 0 0 0 0 0 .000 Matzek p 0 0 0 0 0 0 — Inciarte ph 1 0 0 0 0 1 .211

Pittsburgh AB R H BI BB SO Avg. Totals 37 11 14 10 4 9 Frazier 2b 3 1 2 0 2 0 .324 Hayes 3b 5 1 2 2 0 0 .252 Reynolds cf 5 1 2 0 0 3 .307 Stallings c 5 2 2 0 0 2 .226 Nogowski 1b-rf 4 3 2 1 1 1 .500 Gamel lf 5 3 3 6 0 1 .256 Newman ss 4 0 0 0 0 1 .206 Evans rf 4 0 1 1 0 1 .208 Perez 1b 0 0 0 0 0 0 .139 De Jong p 0 0 0 0 0 0 .125 Oliva ph 1 0 0 0 0 0 .083 Holmes p 0 0 0 0 0 0 .000 Polanco ph 0 0 0 0 1 0 .199 Howard p 0 0 0 0 0 0 — Difo ph 1 0 0 0 0 0 .239 Crick p 0 0 0 0 0 0 — Keller p 0 0 0 0 0 0 —

Atlanta 100 000 000_1 6 1 Pittsburgh 000 204 32x_11 14 1

a-grounded out for De Jong in the 5th. b-walked for Holmes in the 6th. c-walked for Santana in the 7th. d-grounded out for Howard in the 7th. e-struck out for Matzek in the 9th.

E_Acuña Jr. (2), Evans (7). LOB_Atlanta 9, Pittsburgh 7. 2B_Freeman 2 (13), Stallings (15), Gamel (9). HR_Gamel (5), off Fried; Gamel (6), off Tomlin; Hayes (4), off Tomlin. RBIs_Gamel 6 (14), Nogowski (1), Evans (15), Hayes 2 (17). S_De Jong.

Runners left in scoring position_Atlanta 4 (Arcia, Riley, Albies); Pittsburgh 4 (Reynolds 2). RISP_Atlanta 0 for 9; Pittsburgh 4 for 9.

Runners moved up_Albies, Hayes, Evans. GIDP_Arcia, Swanson.

DP_Pittsburgh 2 (Hayes, Frazier, Nogowski; Hayes, Frazier, Nogowski).

Atlanta IP H R ER BB SO NP ERA Fried L,5-5 5 7 6 6 2 5 91 4.66 Santana 1 1 0 0 2 2 21 4.09 Tomlin 1 6 5 5 0 0 35 5.71 Matzek 1 0 0 0 0 2 17 3.13

Pittsburgh IP H R ER BB SO NP ERA De Jong W,1-3 5 4 1 1 3 4 92 5.08 Holmes H,5 1 0 0 0 0 1 10 4.21 Howard 1 0 0 0 1 3 19 4.30 Crick 1 2 0 0 0 1 16 3.13 Keller 1 0 0 0 0 3 22 6.75

Inherited runners-scored_Santana 2-2, Matzek 1-0. IBB_off Santana (Frazier). HBP_De Jong (Heredia), Howard (Freeman). WP_Santana.

Umpires_Home, Cory Blaser; First, John Bacon; Second, Tom Hallion; Third, Mark Ripperger.

T_3:31. A_11,600 (38,747).

