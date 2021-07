Pittsburgh 2, Atlanta 1

Atlanta AB R H BI BB SO Avg. Totals 30 1 5 1 2 9 Acuña Jr. rf 3 0 0 0 1 0 .275 Freeman 1b 4 0 0 0 0 1 .268 Albies 2b 4 0 1 0 0 2 .263 Riley 3b 4 0 1 0 0 1 .274 Heredia cf 3 0 0 0 0 0 .269 Swanson ss 3 0 0 0 1 1 .228 Arcia lf 3 1 2 1 0 1 .364 K.Smith c 3 0 1 0 0 1 .200 I.Anderson p 2 0 0 0 0 2 .080 Jackson p 0 0 0 0 0 0 — Martin p 0 0 0 0 0 0 — b-Adrianza ph 1 0 0 0 0 0 .252 Minter p 0 0 0 0 0 0 — Matzek p 0 0 0 0 0 0 —

Pittsburgh AB R H BI BB SO Avg. Totals 31 2 9 2 7 7 Frazier 2b 5 1 2 0 0 1 .325 Hayes 3b 4 0 2 0 1 1 .261 Reynolds cf 2 0 0 2 2 1 .305 Gamel lf 3 0 1 0 1 1 .258 Nogowski 1b 3 0 1 0 1 1 .429 Difo ss 4 0 2 0 0 1 .250 Perez c 3 0 0 0 1 0 .135 Oliva rf 4 0 0 0 0 0 .063 Kuhl p 2 0 0 0 0 1 .059 Stratton p 0 0 0 0 0 0 .000 a-Tucker ph 1 0 1 0 0 0 .188 Bednar p 0 0 0 0 0 0 — Rodríguez p 0 0 0 0 0 0 — c-Castro ph 0 1 0 0 1 0 .000

Atlanta 000 010 000_1 5 0 Pittsburgh 001 000 001_2 9 0

No outs when winning run scored.

a-singled for Stratton in the 7th. b-flied out for Martin in the 8th. c-walked for Rodríguez in the 9th.

LOB_Atlanta 5, Pittsburgh 13. 2B_Hayes 2 (7). HR_Arcia (1), off Kuhl. RBIs_Arcia (2), Reynolds 2 (48). SB_Arcia (1). CS_Tucker (1). SF_Reynolds.

Runners left in scoring position_Atlanta 1 (Acuña Jr.); Pittsburgh 7 (Nogowski 2, Kuhl, Difo, Oliva). RISP_Atlanta 0 for 1; Pittsburgh 0 for 8.

Runners moved up_Perez. GIDP_Heredia, Riley.

DP_Pittsburgh 2 (Difo, Frazier, Nogowski; Difo, Frazier, Nogowski).

Atlanta IP H R ER BB SO NP ERA I.Anderson 5 5 1 1 3 4 91 3.27 Jackson 1 0 0 0 0 1 9 1.74 Martin 1 1 0 0 0 1 13 3.48 Minter 1 2 0 0 1 1 23 4.35 Matzek, L, 0-3 0 1 1 1 3 0 20 3.41

Pittsburgh IP H R ER BB SO NP ERA Kuhl 6 4 1 1 0 7 97 4.73 Stratton 1 1 0 0 1 1 13 2.96 Bednar 1 0 0 0 1 1 23 3.27 Rodríguez, W, 4-1 1 0 0 0 0 0 15 2.43

HBP_Rodríguez (Heredia). WP_I.Anderson(2).

Umpires_Home, John Bacon; First, Tom Hallion; Second, Mark Ripperger; Third, Cory Blaser.

T_3:20. A_10,844 (38,747).

