Pittsburgh 6, N.Y. Mets 2

Pittsburgh AB R H BI BB SO Avg. Totals 29 6 9 6 3 8 Frazier 2b 4 1 1 0 0 1 .327 Hayes 3b 3 1 1 1 1 1 .264 Reynolds cf 3 2 2 2 1 0 .304 Gamel lf 4 0 0 0 0 2 .255 Nogowski 1b 4 0 2 2 0 1 .600 Difo rf 2 0 0 0 1 1 .245 Bednar p 0 0 0 0 0 0 — Rodríguez p 0 0 0 0 0 0 — Perez c 3 0 1 0 0 1 .136 Tucker ss 3 0 0 0 0 0 .150 Anderson p 2 1 1 1 0 1 .088 Oliva rf 1 1 1 0 0 0 .160

New York AB R H BI BB SO Avg. Totals 28 2 7 2 0 5 Nimmo cf 4 1 1 0 0 1 .333 Lindor ss 3 0 0 0 0 0 .219 Do.Smith lf 3 0 1 0 0 0 .256 Alonso 1b 3 0 0 0 0 1 .254 Pillar rf 3 0 2 1 0 1 .221 Villar 3b 3 1 1 1 0 1 .242 Peraza 2b 2 0 0 0 0 0 .210 May p 0 0 0 0 0 0 — Conforto ph 1 0 0 0 0 0 .195 Dr.Smith p 0 0 0 0 0 0 — Nido c 2 0 1 0 0 0 .253 McKinney ph 1 0 0 0 0 1 .213 Stroman p 1 0 0 0 0 0 .074 McNeil ph-2b 2 0 1 0 0 0 .247

Pittsburgh 000 212 1_6 9 0 New York 100 100 0_2 7 0

a-singled for Stroman in the 5th. b-flied out for May in the 6th. c-struck out for Nido in the 7th.

LOB_Pittsburgh 5, New York 5. 2B_Nogowski (2), Hayes (9). HR_Anderson (1), off Stroman; Reynolds (16), off May; Villar (9), off Anderson. RBIs_Nogowski 2 (4), Anderson (1), Reynolds 2 (50), Hayes (18), Pillar (23), Villar (18). SB_Oliva (2).

Runners left in scoring position_Pittsburgh 3 (Difo, Tucker, Nogowski); New York 1 (Villar). RISP_Pittsburgh 2 for 8; New York 1 for 3.

GIDP_Tucker.

DP_New York 1 (Lindor, Alonso).

Pittsburgh IP H R ER BB SO NP ERA Anderson W,5-8 5 6 2 2 0 2 65 4.35 Bednar H,6 1 1 0 0 0 1 10 3.18 Rodríguez 1 0 0 0 0 2 12 2.36

New York IP H R ER BB SO NP ERA Stroman L,6-7 5 5 3 3 0 5 68 2.75 May 1 2 2 2 2 1 30 3.58 Dr.Smith 1 2 1 1 1 2 19 2.96

IBB_off Dr.Smith (Reynolds).

Umpires_Home, Andy Fletcher; First, Erich Bacchus; Second, Jeremie Rehak; Third, Dan Iassogna.

T_2:22.

