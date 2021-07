San Francisco 10, Washington 4

Washington AB R H BI BB SO Avg. Totals 34 4 8 3 1 8 Escobar 2b 5 1 2 2 0 1 .314 Turner ss 4 0 1 0 1 0 .322 Soto rf 4 0 0 0 0 2 .281 Bell 1b 4 0 1 0 0 1 .244 Castro 3b 3 0 1 0 0 0 .277 Rodriguez p 1 0 0 0 0 0 .000 Parra lf 4 1 1 0 0 1 .194 Barrera c 2 1 0 0 0 1 .273 Reetz ph 1 1 1 0 0 0 1.000 Robles cf 3 0 1 0 0 1 .212 Lester p 1 0 0 0 0 0 .120 Harper p 0 0 0 0 0 0 — McGowin p 0 0 0 0 0 0 .000 Harrison 3b 2 0 0 1 0 1 .275

San Francisco AB R H BI BB SO Avg. Totals 37 10 14 10 6 10 Slater cf-lf 6 0 2 1 0 3 .222 Flores 3b 2 1 0 0 3 1 .259 Yastrzemski rf 4 1 1 1 0 1 .230 Ruf 1b 4 3 1 0 1 1 .267 Solano 2b 4 1 1 1 1 0 .268 Crawford ss 3 2 3 3 0 0 .282 Beede p 0 0 0 0 0 0 — Álvarez p 0 0 0 0 0 0 .000 Vosler ph 0 0 0 0 1 0 .211 Brebbia p 0 0 0 0 0 0 — Bart c 5 1 2 1 0 2 .333 Estrada lf-ss 5 1 4 3 0 0 .360 DeSclafani p 2 0 0 0 0 1 .029 Duggar ph-cf 2 0 0 0 0 1 .288

Washington 000 000 301_4 8 2 San Francisco 305 001 01x_10 14 0

a-struck out for DeSclafani in the 6th. b-walked for Álvarez in the 8th. c-doubled for Barrera in the 9th.

E_Parra (1), Castro (12). LOB_Washington 7, San Francisco 12. 2B_Reetz (1), Escobar (3), Ruf (7), Crawford (15), Slater (3). 3B_Escobar (1). HR_Crawford (18), off McGowin. RBIs_Escobar 2 (5), Harrison (32), Solano (21), Crawford 3 (58), Estrada 3 (8), Bart (1), Slater (22), Yastrzemski (34). SB_Slater (8). SF_Crawford, Yastrzemski. S_Harper, DeSclafani.

Runners left in scoring position_Washington 4 (Bell, Escobar, Turner); San Francisco 7 (DeSclafani, Ruf 2, Estrada, Slater). RISP_Washington 2 for 9; San Francisco 8 for 19.

Washington IP H R ER BB SO NP ERA Lester L,2-4 2 2-3 9 8 3 2 1 80 5.54 Harper 2 1-3 2 0 0 1 3 39 0.69 McGowin 2-3 1 1 1 0 0 16 4.56 Rodriguez 2 1-3 2 1 1 3 6 50 2.31

San Francisco IP H R ER BB SO NP ERA DeSclafani W,10-3 6 3 0 0 1 6 86 2.68 Beede 1 2 3 3 0 2 28 27.00 Álvarez 1 0 0 0 0 0 4 3.45 Brebbia 1 3 1 1 0 0 22 4.32

Inherited runners-scored_Harper 2-0. HBP_DeSclafani (Robles), Beede (Barrera). WP_DeSclafani, Beede.

Umpires_Home, Ryan Additon; First, Marvin Hudson; Second, Dan Bellino; Third, Dave Rackley.

T_3:27. A_25,901 (41,915).

Copyright © 2021 . All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.