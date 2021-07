San Francisco 4, L.A. Dodgers 2

San Francisco Los Angeles ab r h bi ab r h bi Totals 31 4 6 4 Totals 30 2 3 2 Slater cf 3 0 0 0 Taylor ss 4 1 2 1 d-Posey ph 1 0 1 0 Muncy 2b 3 0 0 0 1-Duggar pr-cf 0 1 0 0 Beaty rf 2 0 0 0 Flores 3b 4 1 1 2 c-Turner ph 1 0 0 0 Yastrzemski rf 4 1 1 1 Jansen p 0 0 0 0 Ruf 1b 3 0 1 0 González p 0 0 0 0 2-Tauchman pr-lf 0 1 0 0 Smith c 3 0 0 0 Solano 2b 3 0 1 0 Bellinger cf 4 1 0 0 Estrada ss 3 0 1 0 Pollock lf 4 0 1 1 Wade Jr. lf-1b 3 0 0 0 Pujols 1b 3 0 0 0 Casali c 3 0 0 1 McKinstry 3b-rf 3 0 0 0 Webb p 2 0 0 0 Urías p 2 0 0 0 Jackson p 0 0 0 0 a-Reks ph 1 0 0 0 Littell p 0 0 0 0 Treinen p 0 0 0 0 b-Dickerson ph 1 0 0 0 Neuse 3b 0 0 0 0 Álvarez p 0 0 0 0 e-Vosler ph 1 0 0 0 Rogers p 0 0 0 0

San Francisco 100 000 003 — 4 Los Angeles 100 100 000 — 2

DP_San Francisco 0, Los Angeles 1. LOB_San Francisco 5, Los Angeles 4. 2B_Ruf (8), Pollock (15). HR_Yastrzemski (16), Flores (11), Taylor (14). SB_Taylor (9). S_Wade Jr. (2).

IP H R ER BB SO

San Francisco Webb 5 3 2 2 3 5 Jackson 1 0 0 0 0 3 Littell 1 0 0 0 0 1 Álvarez, W, 3-1 1 0 0 0 0 0 Rogers, S, 11-16 1 0 0 0 0 0

Los Angeles Urías 7 3 1 1 1 5 Treinen, H, 20 1 0 0 0 0 0 Jansen, L, 1-3, BS, 21-25 1-3 3 3 3 2 1 González 2-3 0 0 0 1 1

WP_Urías.

Umpires_Home, Andy Fletcher; First, John Libka; Second, Jeremie Rehak; Third, Dan Iassogna.

T_2:58. A_52,076 (56,000).

