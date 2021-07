San Francisco 5, Arizona 2

San Francisco AB R H BI BB SO Avg. Totals 33 5 6 5 1 9 Slater cf-lf 3 2 2 1 0 0 .210 c-Wade Jr. ph-lf 1 0 0 0 0 0 .266 Estrada ss 4 0 0 0 0 1 .308 Yastrzemski rf 4 0 0 0 0 0 .225 Posey c 2 2 1 1 1 1 .328 Casali c 1 0 1 0 0 0 .192 Ruf 1b 4 1 2 3 0 1 .250 Flores 3b 4 0 0 0 0 0 .256 Solano 2b 4 0 0 0 0 1 .272 Davis lf 2 0 0 0 0 1 .167 b-Duggar ph-cf 1 0 0 0 0 1 .311 DeSclafani p 3 0 0 0 0 3 .031 Rogers p 0 0 0 0 0 0 —

Arizona AB R H BI BB SO Avg. Totals 30 2 6 2 3 7 VanMeter 2b 4 0 1 0 0 1 .172 Peralta lf 3 1 1 0 1 0 .253 Cabrera 3b 4 1 1 0 0 2 .251 Walker 1b 4 0 1 1 0 0 .222 P.Smith cf 3 0 1 0 1 0 .267 Reddick rf 4 0 1 1 0 0 .266 Vogt c 3 0 0 0 0 0 .194 Ahmed ss 2 0 0 0 0 2 .222 d-Rojas ph-ss 1 0 0 0 0 1 .250 C.Smith p 0 0 0 0 1 0 .000 a-Varsho ph 1 0 0 0 0 1 .147 R.Smith p 0 0 0 0 0 0 .000 e-Escobar ph 1 0 0 0 0 0 .248 Soria p 0 0 0 0 0 0 —

San Francisco 201 002 000_5 6 0 Arizona 000 000 101_2 6 0

a-struck out for C.Smith in the 6th. b-struck out for Davis in the 7th. c-flied out for Slater in the 8th. d-pinch hit for Ahmed in the 8th. e-lined out for R.Smith in the 8th.

LOB_San Francisco 2, Arizona 4. 2B_Ruf (6), Casali (4), Cabrera (13). HR_Slater (9), off C.Smith; Ruf (7), off C.Smith. RBIs_Posey (28), Ruf 3 (18), Slater (21), Reddick (16), Walker (20).

Runners left in scoring position_San Francisco 2 (Flores, Solano); Arizona 1 (Reddick 2). RISP_San Francisco 1 for 6; Arizona 2 for 5.

Runners moved up_Estrada. GIDP_Reddick, Cabrera.

DP_San Francisco 2 (Solano, Estrada, Ruf; Ruf, Estrada, DeSclafani).

San Francisco IP H R ER BB SO NP ERA DeSclafani, W, 9-3 8 2-3 6 2 2 2 7 107 2.84 Rogers, S, 10-14 1-3 0 0 0 1 0 17 1.35

Arizona IP H R ER BB SO NP ERA C.Smith, L, 2-5 6 5 5 5 1 5 99 3.45 R.Smith 2 0 0 0 0 2 20 5.83 Soria 1 1 0 0 0 2 14 4.64

Inherited runners-scored_Rogers 1-0.

Umpires_Home, Jeremie Rehak; First, Pat Hoberg; Second, Jeff Nelson; Third, Ben May.

T_2:43. A_27,032 (48,686).

