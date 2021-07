San Francisco 7, St. Louis 2

San Francisco AB R H BI BB SO Avg. Totals 37 7 10 7 2 8 Wade Jr. 1b 3 1 1 3 0 1 .250 Estrada ph-3b 2 1 0 0 0 0 .333 Yastrzemski rf 4 2 2 4 1 1 .238 Flores 3b-1b 5 0 0 0 0 2 .249 Dickerson lf 3 0 1 0 0 1 .229 Slater ph-lf 1 0 0 0 0 0 .221 Crawford ss 4 0 1 0 0 0 .289 Tromp pr-c 0 0 0 0 0 0 .286 Solano 2b 4 1 2 0 0 0 .267 Duggar cf 3 1 0 0 1 1 .282 Casali c-1b 4 0 2 0 0 1 .230 Webb p 1 0 0 0 0 1 .059 Ruf ph 1 0 0 0 0 0 .265 Littell p 0 0 0 0 0 0 .000 Brebbia p 0 0 0 0 0 0 — J.García p 0 0 0 0 0 0 — Tauchman ph 1 1 1 0 0 0 .186 Leone p 0 0 0 0 0 0 — Jackson p 1 0 0 0 0 0 .000 Rogers p 0 0 0 0 0 0 —

St. Louis AB R H BI BB SO Avg. Totals 37 2 11 2 4 9 Carlson rf 5 0 0 0 0 4 .254 Goldschmidt 1b 4 1 1 1 1 0 .265 Arenado 3b 5 1 1 0 0 1 .264 O’Neill lf 5 0 2 0 0 2 .278 Molina c 5 0 1 0 0 0 .256 Edman 2b 4 0 1 1 1 0 .258 DeJong ss 4 0 3 0 0 0 .196 Bader cf 3 0 2 0 1 1 .245 Wainwright p 1 0 0 0 0 1 .032 Carpenter ph 1 0 0 0 0 0 .196 L.García p 0 0 0 0 0 0 — McFarland p 0 0 0 0 0 0 — J.Miller p 0 0 0 0 0 0 — Nootbaar ph 0 0 0 0 1 0 .154 Fernández p 0 0 0 0 0 0 .000

San Francisco 000 130 300_7 10 0 St. Louis 000 100 100_2 11 0

a-flied out for Webb in the 5th. b-pinch hit for Wainwright in the 6th. c-singled for J.García in the 7th. d-pinch hit for Wade Jr. in the 7th. e-grounded out for Dickerson in the 8th. f-walked for J.Miller in the 8th.

1-ran for Crawford in the 8th.

LOB_San Francisco 5, St. Louis 13. 2B_Dickerson (6), Casali (7). HR_Yastrzemski (13), off Wainwright; Wade Jr. (8), off Wainwright; Yastrzemski (14), off McFarland; Goldschmidt (14), off Leone. RBIs_Yastrzemski 4 (38), Wade Jr. 3 (20), Edman (26), Goldschmidt (50). S_Wainwright.

Runners left in scoring position_San Francisco 2 (Solano, Flores); St. Louis 8 (DeJong, Goldschmidt, Wainwright, Molina, Carlson, Bader). RISP_San Francisco 2 for 10; St. Louis 2 for 11.

Runners moved up_Molina 2, Carlson.

San Francisco IP H R ER BB SO NP ERA Webb 4 5 1 1 1 2 60 3.54 Littell 1 1 0 0 1 1 21 3.14 Brebbia H,1 1-3 2 0 0 0 0 12 4.15 J.García H,4 2-3 0 0 0 0 1 4 3.26 Leone 2-3 3 1 1 1 2 35 1.42 Jackson W,1-0 1 1-3 0 0 0 1 2 24 0.00 Rogers 1 0 0 0 0 1 8 1.43

St. Louis IP H R ER BB SO NP ERA Wainwright L,7-6 6 5 4 4 1 7 88 3.71 L.García 1-3 2 2 2 0 1 14 27.00 McFarland 2-3 1 1 1 0 0 9 13.50 J.Miller 1 1 0 0 0 0 16 4.91 Fernández 1 1 0 0 1 0 13 5.60

Inherited runners-scored_J.García 2-0, Jackson 3-0, McFarland 2-2. IBB_off Fernández (Yastrzemski).

Umpires_Home, Chad Whitson; First, Jim Reynolds; Second, Todd Tichenor; Third, Tony Randazzo.

T_3:22. A_33,743 (45,494).

