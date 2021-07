Seattle 6, Colorado 4

Seattle AB R H BI BB SO Avg. Totals 36 6 10 6 4 9 Crawford ss 5 0 1 0 0 1 .275 Haniger rf 4 0 1 0 1 0 .266 Seager 3b 5 2 2 0 0 1 .216 France 1b 5 1 2 2 0 1 .277 Raleigh c 3 1 2 2 1 0 .133 Kelenic cf 4 0 0 0 0 2 .110 Moore 2b 4 1 1 2 0 2 .191 Long Jr. lf 2 0 0 0 2 1 .189 Sewald p 0 0 0 0 0 0 — Graveman p 0 0 0 0 0 0 — Gonzales p 2 0 0 0 0 0 .000 Chargois p 0 0 0 0 0 0 — a-Torrens ph 1 1 1 0 0 0 .222 Steckenrider p 0 0 0 0 0 0 — c-Thomas ph-lf 1 0 0 0 0 1 .111

Colorado AB R H BI BB SO Avg. Totals 34 4 11 4 4 8 Hampson cf 5 0 2 0 0 1 .251 Joe lf 5 1 2 2 0 1 .254 Story ss 4 0 1 0 1 3 .243 Blackmon rf 4 1 2 0 0 0 .271 Cron 1b 4 1 1 2 0 1 .248 McMahon 2b-3b 3 0 1 0 1 0 .257 Díaz c 4 0 2 0 0 0 .211 Fuentes 3b 2 1 0 0 1 0 .237 d-Rodgers ph-2b 1 0 0 0 0 1 .257 Márquez p 1 0 0 0 0 0 .194 Kinley p 0 0 0 0 0 0 — Bowden p 0 0 0 0 0 0 — b-Hilliard ph 1 0 0 0 0 1 .140 Gilbreath p 0 0 0 0 0 0 — Estévez p 0 0 0 0 0 0 — e-Tapia ph 0 0 0 0 1 0 .282

Seattle 000 004 200_6 10 0 Colorado 000 020 020_4 11 0

a-singled for Chargois in the 7th. b-struck out for Bowden in the 7th. c-struck out for Steckenrider in the 8th. d-struck out for Fuentes in the 8th. e-walked for Estévez in the 9th.

LOB_Seattle 7, Colorado 8. 2B_Seager (17), Raleigh (1), France (21), Hampson (18), Joe (3). 3B_Blackmon (3). HR_Moore (9), off Márquez; Joe (1), off Gonzales; Cron (14), off Sewald. RBIs_Raleigh 2 (2), Moore 2 (30), France 2 (43), Joe 2 (8), Cron 2 (41). SB_Blackmon (2). CS_Hampson (4). S_Márquez.

Runners left in scoring position_Seattle 2 (Moore, Raleigh); Colorado 4 (Story 3, Fuentes). RISP_Seattle 4 for 10; Colorado 2 for 9.

Runners moved up_Kelenic, Joe 2. GIDP_Díaz.

DP_Seattle 1 (Crawford, Moore, France).

Seattle IP H R ER BB SO NP ERA Gonzales, W, 2-5 5 6 2 2 3 3 85 5.69 Chargois, H, 8 1 2 0 0 0 0 16 2.30 Steckenrider 1 1 0 0 0 2 16 2.00 Sewald 1 2 2 2 0 1 15 2.57 Graveman, S, 9-11 1 0 0 0 1 2 14 0.90

Colorado IP H R ER BB SO NP ERA Márquez, L, 8-7 6 7 4 4 2 5 91 3.50 Kinley 2-3 3 2 2 0 0 13 5.63 Bowden 1-3 0 0 0 0 0 5 7.36 Gilbreath 1 0 0 0 1 2 23 7.02 Estévez 1 0 0 0 1 2 19 5.29

Inherited runners-scored_Bowden 1-0.

Umpires_Home, Chris Conroy; First, Ben May; Second, Jeremie Rehak; Third, Pat Hoberg.

T_3:16. A_30,715 (50,445).

