Seattle 7, L.A. Angels 3

Los Angeles AB R H BI BB SO Avg. Totals 36 3 9 3 1 6 Fletcher 2b 5 1 3 1 0 0 .302 Ohtani dh 4 1 1 1 0 1 .279 Walsh 1b 4 0 1 0 0 1 .282 Gosselin lf 3 0 0 0 1 2 .310 Mayfield 3b 0 0 0 0 0 0 .176 Stassi c 4 0 0 0 0 0 .301 J.Iglesias ss 4 0 3 0 0 0 .280 Ward rf-lf 4 1 0 0 0 1 .237 Lagares cf 4 0 1 1 0 1 .215 Rengifo 3b-rf 4 0 0 0 0 0 .158

Seattle AB R H BI BB SO Avg. Totals 33 7 8 7 6 8 Crawford ss 3 2 1 0 2 1 .280 Haniger dh 4 1 2 4 1 2 .256 Seager 3b 5 0 0 0 0 1 .213 France 1b 4 0 1 1 0 1 .264 Fraley cf 3 1 1 0 1 0 .241 Torrens c 3 1 1 0 1 0 .211 Long Jr. lf 3 1 1 2 1 1 .208 Moore 2b 4 0 0 0 0 1 .177 Bauers rf 4 1 1 0 0 1 .242

Los Angeles 111 000 000_3 9 1 Seattle 000 200 14x_7 8 1

E_Rengifo (7), Moore (4), Seager (9). LOB_Los Angeles 7, Seattle 8. 2B_Lagares (15), Crawford (22), Long Jr. (4). 3B_J.Iglesias (1). HR_Fletcher (1), off Gonzales; Ohtani (33), off Gonzales; Haniger (20), off Quintana. RBIs_Fletcher (28), Lagares (24), Ohtani (70), Long Jr. 2 (16), France (36), Haniger 4 (52).

Runners left in scoring position_Los Angeles 3 (Rengifo, Ward 2); Seattle 5 (France, Moore 3, Fraley). RISP_Los Angeles 0 for 4; Seattle 3 for 13.

Runners moved up_Seager, Torrens 2. GIDP_Ward.

DP_Seattle 1 (Seager, Moore, France).

Los Angeles IP H R ER BB SO NP ERA Cobb 5 1-3 4 2 0 3 5 97 4.23 Watson H,9 1 0 1 1 1 2 18 4.88 Cishek BS,0-2 1-3 2 0 0 0 0 15 2.97 Claudio 1-3 0 0 0 0 0 2 4.45 Mayers L,2-4 2-3 1 2 2 1 1 17 4.64 Quintana 1-3 1 2 2 1 0 14 7.32

Seattle IP H R ER BB SO NP ERA Gonzales 5 2-3 7 3 3 1 3 103 5.88 Chargois 1 1 0 0 0 0 13 2.59 Misiewicz 1-3 0 0 0 0 0 3 4.50 Steckenrider W,3-2 1 1 0 0 0 2 23 2.18 Graveman 1 0 0 0 0 1 9 0.95

Inherited runners-scored_Watson 2-0, Cishek 1-1, Claudio 2-0, Quintana 2-2, Chargois 2-0, Misiewicz 1-0. WP_Cobb.

Umpires_Home, Chad Fairchild; First, Kerwin Danley; Second, Junior Valentine; Third, CB Bucknor.

T_3:31. A_20,381 (47,929).

Copyright © 2021 . All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.