Slovenia 118, Argentina 100

FG FT Slovenia MIN M-A M-A REB A PF PTS V. Cancar 26:31 5-12 1-1 5 1 2 12 Z. Dragic 21:17 2-7 2-5 4 0 1 7 L. Doncic 31:07 18-29 6-7 11 5 3 48 J. Blazic 27:07 1-6 0-0 5 1 2 3 K. Prepelic 21:36 6-8 6-7 4 2 4 22 L. Rupnik 10:59 1-4 1-2 1 4 1 4 E. Muric 16:04 1-4 0-0 5 1 5 3 A. Nikolic 04:21 1-1 0-0 0 1 2 3 M. Tobey 27:42 5-8 1-1 14 1 5 11 Z. Dimec 07:51 2-4 1-4 7 1 2 5 J. Cebasek 01:52 0-1 0-0 0 0 1 0 G. Hrovat 03:33 0-0 0-0 0 0 1 0 TOTAL 200:00 42-84 18-27 56 17 29 118

Percentages: FG .500 FT .670

3-Point Goals: 16-43 .370 (L. Doncic 6-14, K. Prepelic 4-6, V. Cancar 1-5, L. Rupnik 1-4, E. Muric 1-4, Z. Dragic 1-3, J. Blazic 1-3, A. Nikolic 1-1, M. Tobey 0-2, J. Cebasek 0-1)

Turnovers: 19 (L. Doncic 6, J. Blazic 3, K. Prepelic 2, L. Rupnik 2, E. Muric 2, V. Cancar 1, A. Nikolic 1, M. Tobey 1, Z. Dimec 1)

Steals: 3 (V. Cancar 2, Z. Dragic 1)

FG FT Argentina MIN M-A M-A REB A PF PTS F. Campazzo 29:00 7-16 4-5 6 4 3 21 L. Vildoza 23:05 3-8 5-6 3 5 1 11 J. Vaulet 07:00 2-3 0-0 2 0 0 4 M. Delia 16:44 2-4 3-3 5 1 1 7 G. Deck 26:35 8-17 0-0 8 2 4 17 N. Laprovittola 14:20 2-4 4-4 1 2 3 8 L. Scola 27:07 9-18 5-7 4 1 3 23 P. Garino 22:52 1-6 0-0 0 2 3 2 N. Brussino 15:15 2-4 0-0 0 2 3 5 L. Bolmaro 13:35 1-3 0-0 0 1 2 2 F. Caffaro 04:27 0-0 0-0 0 0 3 0 TOTAL 200:00 37-83 21-25 29 20 26 100

Percentages: FG .450 FT .840

3-Point Goals: 5-31 .160 (F. Campazzo 3-10, G. Deck 1-6, N. Brussino 1-2, L. Scola 0-4, L. Vildoza 0-3, P. Garino 0-3, N. Laprovittola 0-2, L. Bolmaro 0-1)

Turnovers: 10 (G. Deck 3, N. Laprovittola 3, F. Campazzo 2, L. Scola 1, P. Garino 1)

Steals: 12 (F. Campazzo 3, L. Vildoza 3, J. Vaulet 2, M. Delia 2, G. Deck 1, N. Laprovittola 1)

Slovenia 32 30 26 30 — 118 Argentina 24 18 24 34 — 100

