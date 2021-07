Spain 29, South Africa 4

Spain 5 9 5 10 — 29 South Africa 2 1 1 0 — 4

First Quarter_1, Spain, A. Espar Llaquet, 6:48. 2, Spain, R. Tarrago Aymerich, 5:47. 3, Spain, A. Espar Llaquet, 4:47. 4, South Africa, A. Vaughn, 3:56. 5, Spain, I. Gonzalez Lopez, 1:39. 6, South Africa, C. Meecham, 1:04 (PP). 7, Spain, E. Ruiz, 0:50.

Second Quarter_8, Spain, R. Tarrago Aymerich, 7:37. 9, Spain, P. Leiton Arrones, 6:05. 10, Spain, B. Ortiz, 5:26. 11, Spain, J. Forca Ariza, 3:57. 12, South Africa, J. Wedderburn, 3:36. 13, Spain, J. Forca Ariza, 2:55 (PP). 14, Spain, A. Espar Llaquet, 2:25. 15, Spain, J. Forca Ariza, 1:36 (PP). 16, Spain, E. Ruiz, 0:53 (PP). 17, Spain, A. Espar Llaquet, 0:15 (PP).

Third Quarter_18, Spain, P. Pena, 7:38 (PP). 19, Spain, B. Ortiz, 5:54. 20, South Africa, J. Wedderburn, 4:42. 21, Spain, P. Leiton Arrones, 2:57. 22, Spain, I. Gonzalez Lopez, 1:49. 23, Spain, J. Forca Ariza, 1:09.

Fourth Quarter_24, Spain, M. Bach, 7:09 (PP). 25, Spain, E. Ruiz, 6:18. 26, Spain, R. Tarrago Aymerich, 5:25. 27, Spain, M. Bach, 4:48. 28, Spain, P. Leiton Arrones, 4:03. 29, Spain, B. Ortiz, 3:18. 30, Spain, B. Ortiz, 2:38. 31, Spain, C. Espar Llaquet, 1:53. 32, Spain, E. Ruiz, 1:05. 33, Spain, E. Ruiz, 0:21.

Exclusions_Spain 4 (C. Espar Llaquet 1, M. Garcia Godoy 1, P. Pena 1, E. Ruiz 1); South Africa 7 (S. January 1, G. Moir 1, A. Vaughn 1, C. Meecham 2, M. Sileno 2).

4 Minute Exclusions_Spain None; South Africa None.

Penalty Fouls_Spain 1 (C. Espar Llaquet 1); South Africa None.

Ejections_Spain None; South Africa None.

Referees_Asumi Tsuzaki, Japan. Ursula Wengenroth Martinelli, Switzerland. Takeshi Inoue, United States. Ilja Hoepelman, Netherlands.

