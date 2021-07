Spain 73, South Korea 69

Spain (73)

L. Gil 7-11 2-4 16, A. Ndour 13-26 1-1 28, S. Dominguez 3-6 1-1 8, L. Palau 1-2 2-2 4, C. Ouvina 4-12 3-3 11, R. Carrera Quintana 1-3 0-0 2, Q. Casas 1-4 0-0 2, A. Torrens 1-10 0-0 2, M. Cazorla Medina 0-2 0-0 0, M. Conde 0-1 0-0 0, L. Rodriguez 0-0 0-0 0, TOTAL 31-77 9-11 73

South Korea (69)

Shin J. 1-1 0-0 3, Kang L. 10-19 4-4 26, Park J. 1-2 0-0 2, Park J. 6-13 5-5 17, Park H. 6-13 0-1 14, Kim D. 3-9 0-0 6, Yoon Y. 0-2 1-2 1, Bae H. 0-1 0-0 0, Jin A. 0-0 0-0 0, Kim J. 0-1 0-0 0, TOTAL 27-61 10-12 69

Spain 16 17 21 19 — 73 South Korea 15 20 18 16 — 69

Halftime_Spain 33, South Korea 35. 3-Point Goals_Spain 2-12 (A. Ndour 1-3, S. Dominguez 1-2, A. Torrens 0-2, C. Ouvina 0-2, L. Palau 0-1, M. Cazorla Medina 0-1, M. Conde 0-1), South Korea 5-17 (Park H. 2-6, Kang L. 2-5, Shin J. 1-1, Kim D. 0-2, Yoon Y. 0-1, Kim J. 0-1, Park J. 0-1). Rebounds_Spain 44 (L. Gil 14), South Korea 30 (Park J. 10). Assists_Spain 19 (C. Ouvina 8), South Korea 16 (Park H. 5). Total fouls_Spain 12, South Korea 21.

