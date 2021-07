Spain 88, Japan 77

Spain (88)

V. Claver 6-6 0-0 13, P. Gasol Saez 4-5 1-2 9, W. Hernangomez Geuer 3-4 0-0 6, R. Rubio 8-13 3-4 20, S. Rodriguez 4-7 0-0 9, A. Abrines Redondo 4-8 0-0 11, M. Gasol 4-10 3-3 12, S. Llull 2-5 0-0 5, A. Abalde 1-5 0-0 2, U. Garuba 0-2 1-2 1, R. Fernandez 0-5 0-0 0, X. Lopez-Arostegui 0-0 0-0 0, TOTAL 36-70 8-11 88

Japan (77)

K. Kanamaru 2-3 2-2 8, Y. Baba 2-3 3-4 7, Y. Togashi 3-5 1-1 8, G. Edwards 3-7 0-0 8, A. Schafer 2-5 1-2 5, R. Hachimura 8-21 0-0 20, Y. Watanabe 5-13 7-9 19, D. Tanaka 1-6 0-0 2, M. Hiejima 0-1 0-0 0, L. Vendrame 0-0 0-0 0, TOTAL 26-64 14-18 77

Spain 18 30 21 19 — 88 Japan 14 14 28 21 — 77

Halftime_Spain 48, Japan 28. 3-Point Goals_Spain 8-28 (A. Abrines Redondo 3-7, S. Rodriguez 1-4, S. Llull 1-3, M. Gasol 1-2, R. Rubio 1-2, V. Claver 1-1, A. Abalde 0-4, R. Fernandez 0-4, U. Garuba 0-1), Japan 11-27 (R. Hachimura 4-11, Y. Watanabe 2-5, G. Edwards 2-4, K. Kanamaru 2-3, Y. Togashi 1-2, A. Schafer 0-2). Rebounds_Spain 42 (V. Claver 9), Japan 25 (Y. Watanabe 8). Assists_Spain 20 (R. Rubio 9), Japan 20 (D. Tanaka 5). Total fouls_Spain 21, Japan 16.

