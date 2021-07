St. Louis 5, Minnesota 1

Minnesota AB R H BI BB SO Avg. Totals 35 1 9 1 2 5 Polanco 2b 5 0 3 0 0 0 .270 Rooker lf 4 0 0 0 0 1 .196 Garver c 4 0 0 0 0 1 .231 Larnach rf 4 0 0 0 0 1 .223 Coulombe p 0 0 0 0 0 0 — Astudillo 3b 4 0 3 0 0 0 .271 Sanó 1b 2 1 0 0 2 0 .207 Gordon cf 4 0 0 0 0 0 .247 Simmons ss 4 0 3 1 0 0 .221 Jax p 2 0 0 0 0 1 .000 a-Kepler ph 1 0 0 0 0 1 .213 Duffey p 0 0 0 0 0 0 — Cave rf 1 0 0 0 0 0 .170

St. Louis AB R H BI BB SO Avg. Totals 29 5 8 5 3 4 Carlson rf 4 0 0 0 0 0 .253 Goldschmidt 1b 3 2 2 0 1 1 .272 Arenado 3b 4 0 2 1 0 0 .264 O’Neill lf 3 2 1 0 1 1 .267 Molina c 4 0 0 0 0 1 .246 Bader cf 3 1 1 1 0 0 .294 Edman 2b 2 0 1 3 1 0 .257 DeJong ss 3 0 0 0 0 0 .203 LeBlanc p 2 0 0 0 0 1 .000 Helsley p 0 0 0 0 0 0 — b-Rondón ph 1 0 1 0 0 0 .220 Gallegos p 0 0 0 0 0 0 — Reyes p 0 0 0 0 0 0 .000

Minnesota 010 000 000_1 9 0 St. Louis 000 103 10x_5 8 0

a-struck out for Jax in the 6th. b-singled for Helsley in the 7th.

LOB_Minnesota 9, St. Louis 4. 2B_Astudillo (7), Edman (24), Goldschmidt (18). RBIs_Simmons (20), Bader (26), Edman 3 (31), Arenado (62). SB_Edman (18), O’Neill (9). SF_Bader.

Runners left in scoring position_Minnesota 3 (Polanco 2, Kepler); St. Louis 2 (DeJong 2, Arenado). RISP_Minnesota 2 for 6; St. Louis 3 for 7.

Runners moved up_Gordon, Molina, Arenado. GIDP_Gordon, Carlson.

DP_Minnesota 1 (Astudillo, Polanco, Sanó); St. Louis 1 (Gallegos, DeJong, Goldschmidt).

Minnesota IP H R ER BB SO NP ERA Jax 5 2 1 1 2 2 83 6.41 Duffey, L, 2-3 1 3 3 3 1 1 32 3.79 Coulombe 2 3 1 1 0 1 23 1.84

St. Louis IP H R ER BB SO NP ERA LeBlanc 5 2-3 6 1 1 2 3 85 3.15 Helsley, W, 6-4 1 1-3 2 0 0 0 2 20 4.64 Gallegos 1 1 0 0 0 0 5 2.50 Reyes 1 0 0 0 0 0 10 1.89

Inherited runners-scored_Helsley 1-0.

Umpires_Home, Lance Barrett; First, Carlos Torres; Second, Nick Mahrley; Third, Alfonso Marquez.

T_2:45. A_34,036 (45,494).

