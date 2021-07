St. Louis 6, Chicago Cubs 0

St. Louis AB R H BI BB SO Avg. Totals 38 6 11 6 3 7 Carlson rf 5 0 0 0 0 1 .258 Goldschmidt 1b 3 2 2 1 2 0 .265 Arenado 3b 5 0 0 0 0 0 .265 O’Neill lf 4 1 1 0 1 2 .275 Carpenter 2b 2 0 1 1 0 1 .197 Edman ph-2b 3 1 1 2 0 1 .258 Molina c 5 0 1 0 0 0 .257 Bader cf 4 1 2 0 0 0 .234 DeJong ss 4 1 2 2 0 1 .185 Kim p 2 0 1 0 0 1 .150 Cabrera p 0 0 0 0 0 0 — Rondón ph 1 0 0 0 0 0 .194 Gallegos p 0 0 0 0 0 0 — Gant p 0 0 0 0 0 0 .000

Chicago AB R H BI BB SO Avg. Totals 32 0 6 0 2 10 Contreras c 4 0 1 0 0 3 .236 Bryant rf 3 0 1 0 1 0 .271 Rizzo 1b 4 0 1 0 0 0 .247 Báez ss 3 0 2 0 0 0 .238 Ortega lf 0 0 0 0 1 0 .234 Wisdom lf-3b 4 0 0 0 0 2 .270 Hoerner 2b 4 0 1 0 0 1 .330 Happ cf 4 0 0 0 0 2 .183 Alcántara 3b-ss 3 0 0 0 0 1 .173 Davies p 1 0 0 0 0 0 .190 Morgan p 0 0 0 0 0 0 — Winkler p 0 0 0 0 0 0 .000 Marisnick ph 1 0 0 0 0 0 .238 Thompson p 0 0 0 0 0 0 .250 Chirinos ph 1 0 0 0 0 1 .200 Brothers p 0 0 0 0 0 0 .000

St. Louis 100 050 000_6 11 1 Chicago 000 000 000_0 6 1

a-homered for Carpenter in the 5th. b-popped out for Winkler in the 5th. c-struck out for Thompson in the 7th. d-flied out for Cabrera in the 8th.

E_Molina (3), Alcántara (2). LOB_St. Louis 9, Chicago 7. 2B_Hoerner (8). HR_Goldschmidt (13), off Davies; Edman (5), off Morgan; DeJong (12), off Winkler. RBIs_Carpenter (20), Goldschmidt (49), Edman 2 (25), DeJong 2 (28). SB_Bader (5), O’Neill (7). S_Kim.

Runners left in scoring position_St. Louis 3 (Molina, Carlson 2); Chicago 3 (Rizzo, Happ, Chirinos). RISP_St. Louis 3 for 6; Chicago 0 for 8.

GIDP_Báez, Happ.

DP_St. Louis 2 (Carpenter, Goldschmidt; DeJong, Carpenter, Goldschmidt).

St. Louis IP H R ER BB SO NP ERA Kim W,4-5 6 5 0 0 1 7 93 3.11 Cabrera 1 1 0 0 0 1 17 3.95 Gallegos 1 0 0 0 0 1 13 2.72 Gant 1 0 0 0 1 1 17 3.52

Chicago IP H R ER BB SO NP ERA Davies L,5-6 4 1-3 7 3 3 2 3 99 4.37 Morgan 1-3 2 2 2 0 0 19 8.31 Winkler 1-3 1 1 1 0 1 5 2.32 Thompson 2 1 0 0 1 1 38 1.64 Brothers 2 0 0 0 0 2 32 3.58

Inherited runners-scored_Morgan 1-1, Winkler 1-1. WP_Kim(2).

Umpires_Home, Alfonso Marquez; First, Lance Barrett; Second, Adam Beck; Third, Tim Timmons.

T_3:32. A_39,368 (41,649).

