Sweden 32, Bahrain 31

Sweden 16 16 — 32 Bahrain 18 13 — 31

Sweden_H. Wanne 13, A. Lagergren 5, M. Darj 4, L. Sandell 3, F. Claar 2, J. Gottfridsson 2, J. Carlsbogard 1, N. Ekberg 1, D. Pettersson 1.

Bahrain_M. Ahmed 6, H. Alsayyad 4, M. Habib 4, M. Mohamed 4, A. Eid 3, A. Ali 2, H. Ali 2, A. Almaqabi 2, H. Alsamahiji 2, M. Ali 1, A. Fadhul 1.

Red Cards_None.

Referees_Arthur Brunner, Switzerland. Morad Salah, Switzerland. Bojan Lah, Slovenia. David Sok, Slovenia. Per Morten Soedal, Norway. Gerhard Reisinger, Austria. Teodoro Adjemian, Argentina.

Copyright © 2021 . All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.