NATIONAL LEAGUE

G AB H R Pct. N.Castellanos Cin 86 337 111 59 .329 A.Frazier Pit 98 386 125 58 .324 T.Turner Was 94 382 122 65 .319 Reynolds Pit 96 356 111 57 .312 Segura Phi 71 278 86 37 .309 J.Turner LAD 94 339 102 57 .301 Winker Cin 91 358 107 63 .299 Soto Was 88 305 90 63 .295 F.Freeman Atl 98 365 107 70 .293 Tatis Jr. SD 83 304 88 76 .289

Home Runs

Tatis Jr., San Diego, 30; Schwarber, Washington, 25; Acuña Jr., Atlanta, 24; F.Freeman, Atlanta, 23; Muncy, Los Angeles, 22; Duvall, Miami, 22; Alonso, New York, 22; Báez, Chicago, 22; E.Escobar, Arizona, 22; Hoskins, Philadelphia, 21.

Runs Batted In

Aguilar, Miami, 71; Duvall, Miami, 68; M.Machado, San Diego, 68; Tatis Jr., San Diego, 67; Albies, Atlanta, 66; E.Escobar, Arizona, 65; Báez, Chicago, 64; Arenado, St. Louis, 61; 4 tied at 59.

Pitching

J.Urías, Los Angeles, 12-3; Hendricks, Chicago, 12-4; Buehler, Los Angeles, 10-1; DeSclafani, San Francisco, 10-4; Morton, Atlanta, 9-3; Wood, San Francisco, 9-3; Gausman, San Francisco, 9-4; Suter, Milwaukee, 9-5; Kershaw, Los Angeles, 9-7; Flaherty, St. Louis, 8-1.

