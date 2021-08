Arizona 3, Philadelphia 2

Philadelphia AB R H BI BB SO Avg. Totals 30 2 3 1 6 7 Segura 2b 4 0 0 0 0 1 .301 Realmuto c 4 0 0 0 0 2 .265 Harper rf 3 1 1 1 1 1 .297 Gregorius ss 4 0 1 0 0 0 .220 McCutchen lf 3 0 0 0 1 1 .225 Miller 1b 4 1 1 0 0 1 .216 Torreyes 3b 4 0 0 0 0 1 .268 Jankowski cf 1 0 0 0 3 0 .250 Gibson p 2 0 0 0 0 0 .200 b-Herrera ph 0 0 0 0 1 0 .247 Hammer p 0 0 0 0 0 0 .000 d-Bohm ph 1 0 0 0 0 0 .251

Arizona AB R H BI BB SO Avg. Totals 30 3 7 3 2 9 Rojas ss 4 0 3 1 0 1 .287 Marte cf 4 0 1 0 0 0 .344 P.Smith rf 4 0 0 0 0 0 .269 Cabrera 3b 4 0 0 0 0 3 .240 Peralta lf 4 0 0 0 0 1 .245 Walker 1b 2 1 0 0 1 0 .225 VanMeter 2b 3 1 2 2 0 1 .223 Varsho c 2 1 1 0 1 1 .221 Widener p 1 0 0 0 0 0 .000 a-Ellis ph 1 0 0 0 0 1 .111 Aguilar p 0 0 0 0 0 0 — Wendelken p 0 0 0 0 0 0 — c-Hager ph 1 0 0 0 0 1 .120 Clarke p 0 0 0 0 0 0 .333 Clippard p 0 0 0 0 0 0 —

Philadelphia 001 000 001_2 3 0 Arizona 000 012 00x_3 7 0

a-struck out for Widener in the 5th. b-walked for Gibson in the 7th. c-struck out for Wendelken in the 7th. d-flied out for Hammer in the 9th.

LOB_Philadelphia 7, Arizona 5. 2B_Miller (5), VanMeter (15), Varsho (8), Rojas (26). HR_Harper (22), off Widener; VanMeter (4), off Gibson. RBIs_Harper (50), Rojas (33), VanMeter 2 (25).

Runners left in scoring position_Philadelphia 3 (Gibson, Segura, Bohm); Arizona 2 (Widener, Cabrera, P.Smith). RISP_Philadelphia 0 for 5; Arizona 2 for 7.

Runners moved up_Miller, Torreyes, Marte. GIDP_P.Smith.

DP_Philadelphia 1 (Miller, Gregorius, Gibson).

Philadelphia IP H R ER BB SO NP ERA Gibson, L, 2-2 6 7 3 3 2 5 91 4.70 Hammer 2 0 0 0 0 4 25 0.69

Arizona IP H R ER BB SO NP ERA Widener 5 2 1 1 3 5 68 4.59 Aguilar, W, 1-1 1 1-3 0 0 0 0 1 19 9.64 Wendelken, H, 1 2-3 0 0 0 2 0 19 0.00 Clarke, H, 5 1 0 0 0 0 0 10 4.26 Clippard, S, 3-4 1 1 1 1 1 1 20 2.70

IBB_off Widener (Jankowski), off Gibson (Varsho). WP_Clippard.

Umpires_Home, Phil Cuzzi; First, Cory Blaser; Second, Tom Hallion; Third, Mark Ripperger.

T_2:49. A_7,796 (48,686).

