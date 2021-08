Arizona 3, San Francisco 1

San Francisco AB R H BI BB SO Avg. Totals 33 1 7 1 1 7 Slater rf 4 0 1 0 0 1 .230 Bryant lf-3b 4 0 0 0 0 1 .167 Ruf 1b 4 0 1 0 0 1 .279 Flores 3b-2b 4 0 2 0 0 1 .254 Solano 2b-ss 4 0 2 0 0 0 .278 Estrada ss 3 0 0 0 0 1 .319 Sanchez p 0 0 0 0 0 0 .000 b-Yastrzemski ph 1 0 0 0 0 1 .227 Duggar cf 4 0 0 0 0 1 .274 Casali c 2 1 1 1 1 0 .221 Cueto p 2 0 0 0 0 0 .083 Dickerson lf 1 0 0 0 0 0 .221

Arizona AB R H BI BB SO Avg. Totals 30 3 7 3 8 8 VanMeter 2b 5 0 1 0 0 1 .206 Cabrera 3b 3 0 1 2 2 1 .250 Calhoun rf 4 0 1 0 1 1 .239 C.Kelly c 2 0 0 0 2 2 .245 Peralta lf 4 0 0 0 0 1 .246 Walker 1b 4 1 2 0 0 2 .234 Varsho cf 3 0 0 0 1 0 .206 Ahmed ss 4 1 2 1 0 0 .222 Bumgarner p 0 1 0 0 2 0 .130 Gilbert p 0 0 0 0 0 0 — a-Reddick ph 1 0 0 0 0 0 .258 Clippard p 0 0 0 0 0 0 —

San Francisco 000 010 000_1 7 1 Arizona 030 000 00x_3 7 0

a-grounded out for Gilbert in the 8th. b-struck out for Sanchez in the 9th.

E_Casali (4). LOB_San Francisco 6, Arizona 12. 2B_Solano 2 (15), Slater (6), VanMeter (13), Ahmed (19), Cabrera (17), Calhoun (5). HR_Casali (5), off Bumgarner. RBIs_Casali (21), Ahmed (22), Cabrera 2 (36). S_Bumgarner.

Runners left in scoring position_San Francisco 3 (Solano, Estrada, Bryant, Duggar); Arizona 5 (Peralta, Calhoun 2, Ahmed 2). RISP_San Francisco 0 for 5; Arizona 1 for 11.

LIDP_Estrada.

DP_Arizona 1 (Ahmed, VanMeter, Ahmed).

San Francisco IP H R ER BB SO NP ERA Cueto, L, 7-6 5 6 3 2 4 7 100 3.83 Sanchez 3 1 0 0 4 1 59 2.97

Arizona IP H R ER BB SO NP ERA Bumgarner, W, 6-6 7 6 1 1 1 4 99 4.57 Gilbert, H, 1 1 0 0 0 0 2 19 0.00 Clippard, S, 2-2 1 1 0 0 0 1 19 0.00

Umpires_Home, Chris Guccione; First, Ramon De Jesus; Second, Alan Porter; Third, Sean Barber.

T_3:10. A_8,809 (48,686).

