Atlanta 11, Miami 9

Atlanta AB R H BI BB SO Avg. Totals 35 11 10 11 12 9 Albies 2b 4 1 0 1 1 1 .259 Soler rf 3 1 0 0 2 1 .238 Minter p 0 0 0 0 0 0 — e-Adrianza ph 1 0 0 0 0 0 .242 Tomlin p 0 0 0 0 0 0 .333 Smith p 0 0 0 0 0 0 — Freeman 1b 5 4 4 2 1 0 .301 Riley 3b 5 2 3 2 0 0 .298 Swanson ss 4 2 2 0 1 1 .265 d’Arnaud c 3 1 0 1 2 2 .223 Duvall lf 2 0 1 3 3 0 .224 Heredia cf 4 0 0 1 1 1 .231 Morton p 3 0 0 0 0 2 .114 b-Almonte ph 1 0 0 0 0 1 .219 Rodríguez p 0 0 0 0 0 0 — d-Pederson ph-rf 0 0 0 1 1 0 .241

Miami AB R H BI BB SO Avg. Totals 38 9 12 9 3 12 Rojas ss 5 0 1 1 0 0 .273 Chisholm Jr. 2b 5 1 2 1 0 3 .256 Aguilar 1b 5 1 1 2 0 1 .268 Sánchez rf 5 1 1 2 0 3 .245 Brinson lf 4 0 0 0 1 2 .261 Díaz 3b 4 3 3 0 1 1 .209 A.Jackson c 4 2 1 0 0 2 .116 De La Cruz cf 3 0 2 1 0 0 .318 Luzardo p 0 0 0 0 1 0 .000 Okert p 0 0 0 0 0 0 .000 Guenther p 0 0 0 0 0 0 — a-Alfaro ph 1 0 0 1 0 0 .230 Madero p 0 0 0 0 0 0 — c-Anderson ph 1 0 0 1 0 0 .244 Guzman p 0 0 0 0 0 0 — Campbell p 0 0 0 0 0 0 .000 León p 1 1 1 0 0 0 .186

Atlanta 000 412 040_11 10 0 Miami 000 020 106_9 12 0

a-pinch hit for Guenther in the 5th. b-struck out for Morton in the 7th. c-grounded out for Madero in the 7th. d-walked for Rodríguez in the 8th. e-popped out for Minter in the 9th.

LOB_Atlanta 11, Miami 7. 2B_Freeman (15), Duvall (13), Díaz (9). 3B_Freeman (1). HR_Freeman (27), off Madero; Sánchez (4), off Smith. RBIs_Riley 2 (75), Duvall 3 (84), Heredia (25), Albies (84), Freeman 2 (70), d’Arnaud (15), Pederson (53), Alfaro (19), Rojas (32), Anderson (24), De La Cruz (8), Chisholm Jr. (39), Aguilar 2 (86), Sánchez 2 (11). SB_Albies (16). SF_Albies, De La Cruz.

Runners left in scoring position_Atlanta 8 (Riley, Soler 2, Heredia 2, Almonte, Albies 2); Miami 3 (Chisholm Jr., Rojas, A.Jackson). RISP_Atlanta 4 for 14; Miami 5 for 11.

Runners moved up_Swanson, Soler, Anderson.

Atlanta IP H R ER BB SO NP ERA Morton, W, 12-4 6 3 2 2 1 9 89 3.47 Rodríguez 1 1 1 1 1 0 25 2.42 Minter 1 1 0 0 0 2 18 4.34 Tomlin 2-3 5 5 5 0 0 23 6.85 Smith 1-3 2 1 1 1 1 13 3.78

Miami IP H R ER BB SO NP ERA Luzardo, L, 2-2 3 4 4 4 5 4 74 9.68 Okert 1 0 0 0 0 2 17 2.29 Guenther 1 3 1 1 0 1 23 9.45 Madero 2 1 2 2 2 2 47 10.50 Guzman 2-3 2 4 4 4 0 27 32.40 Campbell 1-3 0 0 0 1 0 9 8.31 León 1 0 0 0 0 0 5 0.00

Inherited runners-scored_Smith 1-1, Okert 3-1, Campbell 3-1. IBB_off Guzman (Freeman). HBP_Morton (A.Jackson), Madero (Riley). WP_Rodríguez. PB_A.Jackson (0).

Umpires_Home, Chad Fairchild; First, CB Bucknor; Second, Stu Scheuwater; Third, Roberto Ortiz.

T_3:49. A_6,871 (36,742).

