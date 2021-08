Atlanta 3, Baltimore 0

Atlanta AB R H BI BB SO Avg. Totals 35 3 7 3 4 4 Albies 2b 5 0 1 0 0 1 .258 Soler dh 4 1 1 1 1 0 .239 Freeman 1b 5 0 1 0 0 0 .300 Riley 3b 4 0 1 0 0 0 .297 Swanson ss 3 1 1 0 1 0 .266 d’Arnaud c 3 1 2 2 1 0 .236 Duvall lf 3 0 0 0 1 1 .223 Heredia cf 4 0 0 0 0 1 .228 Pederson rf 4 0 0 0 0 1 .239

Baltimore AB R H BI BB SO Avg. Totals 29 0 4 0 0 4 Mullins cf 4 0 0 0 0 1 .311 Mountcastle 1b 4 0 1 0 0 0 .264 Mancini dh 3 0 2 0 0 0 .254 Hays lf 3 0 0 0 0 0 .235 Severino c 3 0 0 0 0 0 .234 UrĂ­as 2b 3 0 0 0 0 1 .258 Mateo rf 3 0 1 0 0 2 .340 Franco 3b 3 0 0 0 0 0 .212 R.Martin ss 3 0 0 0 0 0 .211

Atlanta 021 000 000_3 7 0 Baltimore 000 000 000_0 4 1

E_R.Martin (3). LOB_Atlanta 9, Baltimore 2. 2B_Freeman (16), Mancini (27). HR_d’Arnaud (4), off Akin; Soler (4), off Akin. RBIs_d’Arnaud 2 (17), Soler (8).

Runners left in scoring position_Atlanta 5 (Duvall 2, Pederson 2, Riley); Baltimore 1 (Hays). RISP_Atlanta 1 for 6; Baltimore 0 for 1.

Runners moved up_Duvall. GIDP_Severino, Mancini.

DP_Atlanta 2 (Freeman, Albies; Swanson, Albies, Freeman).

Atlanta IP H R ER BB SO NP ERA Fried, W, 11-7 9 4 0 0 0 4 90 3.49

Baltimore IP H R ER BB SO NP ERA Akin, L, 0-8 5 5 3 3 3 3 101 7.92 Tate 1 2-3 0 0 0 0 0 17 4.38 Fry 1 1-3 1 0 0 1 0 21 5.48 Scott 1 1 0 0 0 1 13 3.97

Inherited runners-scored_Tate 2-0. WP_Akin.

Umpires_Home, Tripp Gibson; First, Hunter Wendelstedt; Second, Adam Beck; Third, Quinn Wolcott.

T_2:29. A_13,583 (45,971).

