Atlanta 6, St. Louis 1

Atlanta AB R H BI BB SO Avg. Totals 34 6 10 5 3 5 Albies 2b 4 1 0 0 1 0 .262 Soler rf 4 1 1 2 0 2 .455 Heredia cf 0 0 0 0 0 0 .237 Freeman 1b 4 2 3 1 0 0 .294 Riley 3b 4 1 2 0 0 0 .292 Swanson ss 4 1 1 1 0 0 .246 Duvall lf 3 0 0 0 1 2 .133 Pederson cf-rf 4 0 2 1 0 0 .313 K.Smith c 4 0 0 0 0 0 .176 Fried p 3 0 1 0 0 1 .294 Chavez p 0 0 0 0 0 0 .000 Santana p 0 0 0 0 0 0 .000 c-Almonte ph 0 0 0 0 1 0 .232 Tomlin p 0 0 0 0 0 0 .000

St. Louis AB R H BI BB SO Avg. Totals 33 1 8 1 1 8 Edman 2b 4 0 0 0 0 1 .256 Carlson rf 4 0 1 0 0 1 .255 Goldschmidt 1b 4 0 0 0 0 1 .266 Arenado 3b 4 0 0 0 0 2 .261 O’Neill lf 3 1 3 0 1 0 .271 Molina c 4 0 2 1 0 0 .258 Bader cf 4 0 1 0 0 3 .285 Sosa ss 3 0 0 0 0 0 .251 Lester p 1 0 0 0 0 0 .000 a-Rondón ph 1 0 1 0 0 0 .233 McFarland p 0 0 0 0 0 0 — García p 0 0 0 0 0 0 — b-Nootbaar ph 1 0 0 0 0 0 .148 J.Miller p 0 0 0 0 0 0 —

Atlanta 510 000 000_6 10 0 St. Louis 000 000 001_1 8 0

a-singled for Lester in the 5th. b-grounded out for García in the 8th. c-walked for Santana in the 9th.

LOB_Atlanta 4, St. Louis 6. 2B_O’Neill (18). HR_Soler (1), off Lester; Freeman (24), off Lester. RBIs_Soler 2 (3), Swanson (58), Pederson (10), Freeman (60), Molina (43).

Runners left in scoring position_Atlanta 1 (Fried); St. Louis 2 (Lester, Sosa, Bader). RISP_Atlanta 2 for 4; St. Louis 2 for 8.

Runners moved up_K.Smith. GIDP_Albies, K.Smith, Sosa, Edman.

DP_Atlanta 2 (Swanson, Albies, Freeman; Swanson, Albies, Freeman); St. Louis 3 (Sosa, Edman, Goldschmidt; Sosa, Edman, Goldschmidt; Goldschmidt, Sosa, Goldschmidt).

Atlanta IP H R ER BB SO NP ERA Fried, W, 8-7 6 4 0 0 1 7 98 4.05 Chavez 1 2 0 0 0 0 9 1.29 Santana 1 0 0 0 0 0 13 3.38 Tomlin 1 2 1 1 0 1 21 5.44

St. Louis IP H R ER BB SO NP ERA Lester, L, 0-1 5 9 6 6 2 4 88 10.80 McFarland 2 1 0 0 0 1 24 4.15 García 1 0 0 0 0 0 9 9.00 J.Miller 1 0 0 0 1 0 13 6.23

Umpires_Home, Todd Tichenor; First, John Tumpane; Second, Marvin Hudson; Third, Dan Merzel.

T_2:39. A_31,509 (45,494).

Copyright © 2021 . All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.