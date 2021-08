Atlanta 9, San Francisco 0

San Francisco Atlanta ab r h bi ab r h bi Totals 31 0 5 0 Totals 35 9 12 8 Wade Jr. rf 4 0 2 0 Albies 2b 5 2 2 1 La Stella 2b 4 0 0 0 Soler rf 4 2 2 1 Ruf lf 2 0 1 0 Minter p 0 0 0 0 Belt 1b 3 0 1 0 Adrianza ph 0 0 0 0 Crawford ss 3 0 0 0 Toussaint p 0 0 0 0 Flores 3b 4 0 1 0 Freeman 1b 5 1 2 1 Yastrzemski cf 4 0 0 0 Riley 3b 4 1 1 2 Casali c 3 0 0 0 Pederson cf-rf 2 1 1 1 DeSclafani p 1 0 0 0 Swanson ss 3 1 1 0 Long p 2 0 0 0 Rosario lf 4 0 2 2 Slater p 1 0 0 0 Vogt c 4 0 0 0 Anderson p 2 0 0 0 Matzek p 0 0 0 0 Duvall ph 1 0 0 0 Rodríguez p 0 0 0 0 Heredia cf 1 1 1 0

San Francisco 000 000 000 — 0 Atlanta 000 302 22x — 9

DP_San Francisco 0, Atlanta 1. LOB_San Francisco 9, Atlanta 6. 2B_Wade Jr. (10), Albies (34), Heredia (25). 3B_Rosario (1). HR_Soler (7), Riley (28), Albies (23). SB_Wade Jr. (5), Rosario (1), Freeman (8). SF_Pederson (5).

IP H R ER BB SO

San Francisco DeSclafani L,11-6 3 6 3 3 0 4 Long 4 2-3 6 6 6 2 3 Slater 1-3 0 0 0 1 0

Atlanta Anderson W,6-5 5 2-3 4 0 0 2 0 Matzek H,22 1-3 0 0 0 1 1 Rodríguez 1 0 0 0 0 0 Minter 1 1 0 0 1 2 Toussaint 1 0 0 0 1 0

DeSclafani pitched to 5 batters in the 4th.

WP_DeSclafani, Long(2), Anderson.

Umpires_Home, Chris Segal; First, Jordan Baker; Second, James Hoye; Third, Mark Carlson.

T_3:15. A_28,820 (41,084).

