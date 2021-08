Atlanta 9, San Francisco 0

San Francisco AB R H BI BB SO Avg. Totals 31 0 5 0 5 3 Wade Jr. rf 4 0 2 0 0 0 .249 La Stella 2b 4 0 0 0 0 1 .246 Ruf lf 2 0 1 0 2 0 .277 Belt 1b 3 0 1 0 1 0 .243 Crawford ss 3 0 0 0 1 1 .291 Flores 3b 4 0 1 0 0 1 .249 Yastrzemski cf 4 0 0 0 0 0 .223 Casali c 3 0 0 0 1 0 .212 DeSclafani p 1 0 0 0 0 0 .023 Long p 2 0 0 0 0 0 .100 Slater p 1 0 0 0 0 0 .222

Atlanta AB R H BI BB SO Avg. Totals 35 9 12 8 3 7 Albies 2b 5 2 2 1 0 1 .260 Soler rf 4 2 2 1 0 0 .283 Minter p 0 0 0 0 0 0 — b-Adrianza ph 0 0 0 0 1 0 .242 Toussaint p 0 0 0 0 0 0 .000 Freeman 1b 5 1 2 1 0 0 .297 Riley 3b 4 1 1 2 0 1 .304 Pederson cf-rf 2 1 1 1 1 0 .236 Swanson ss 3 1 1 0 1 1 .265 Rosario lf 4 0 2 2 0 0 .400 Vogt c 4 0 0 0 0 3 .193 Anderson p 2 0 0 0 0 1 .071 Matzek p 0 0 0 0 0 0 — a-Duvall ph 1 0 0 0 0 0 .222 Rodríguez p 0 0 0 0 0 0 — Heredia cf 1 1 1 0 0 0 .226

San Francisco 000 000 000_0 5 0 Atlanta 000 302 22x_9 12 0

a-lined out for Matzek in the 6th. b-walked for Minter in the 8th.

LOB_San Francisco 9, Atlanta 6. 2B_Wade Jr. (10), Albies (34), Heredia (25). 3B_Rosario (1). HR_Soler (7), off DeSclafani; Riley (28), off DeSclafani; Albies (23), off Long. RBIs_Soler (15), Riley 2 (80), Rosario 2 (2), Freeman (71), Pederson (55), Albies (86). SB_Wade Jr. (5), Rosario (1), Freeman (8). SF_Pederson.

Runners left in scoring position_San Francisco 4 (Crawford 2, Ruf, Flores); Atlanta 3 (Albies, Anderson, Duvall). RISP_San Francisco 0 for 7; Atlanta 5 for 13.

Runners moved up_La Stella. GIDP_Casali.

DP_Atlanta 1 (Swanson, Albies, Freeman).

San Francisco IP H R ER BB SO NP ERA DeSclafani, L, 11-6 3 6 3 3 0 4 64 3.38 Long 4 2-3 6 6 6 2 3 90 5.63 Slater 1-3 0 0 0 1 0 6 0.00

Atlanta IP H R ER BB SO NP ERA Anderson, W, 6-5 5 2-3 4 0 0 2 0 86 3.36 Matzek, H, 22 1-3 0 0 0 1 1 7 2.19 Rodríguez 1 0 0 0 0 0 10 2.41 Minter 1 1 0 0 1 2 19 3.95 Toussaint 1 0 0 0 1 0 12 3.60

Inherited runners-scored_Long 2-0, Matzek 1-0. WP_DeSclafani, Long(2), Anderson.

Umpires_Home, Chris Segal; First, Jordan Baker; Second, James Hoye; Third, Mark Carlson.

T_3:15. A_28,820 (41,084).

