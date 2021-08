Boston 12, Minnesota 2

Minnesota AB R H BI BB SO Avg. Totals 30 2 3 2 5 12 Refsnyder rf 5 0 0 0 0 3 .265 Rooker lf 2 0 0 0 2 1 .192 Donaldson dh 2 0 0 0 1 1 .249 Cave cf 0 0 0 0 0 0 .188 Sanó 1b 3 0 0 0 1 2 .215 Arraez 2b 4 0 0 0 0 0 .306 Jeffers c 3 1 1 0 0 2 .211 a-Kepler ph 0 0 0 0 0 0 .207 Astudillo 3b-p 4 1 1 2 0 0 .257 Gordon cf-3b 4 0 0 0 0 2 .236 Simmons ss 3 0 1 0 1 1 .221

Boston AB R H BI BB SO Avg. Totals 33 12 9 11 8 5 Hernández ss 4 2 1 0 1 1 .258 Schwarber dh-1b 1 1 1 0 4 0 .400 Martinez lf 5 0 0 0 0 2 .280 Devers 3b 5 1 2 3 0 0 .276 M.Barnes p 0 0 0 0 0 0 — Verdugo rf 4 0 1 1 1 1 .287 Vázquez c 4 1 0 0 1 0 .254 Arroyo 2b 3 1 0 0 0 0 .264 Duran cf 3 3 1 0 1 1 .225 Dalbec 1b-3b 4 3 3 7 0 0 .235

Minnesota 000 020 000_2 3 2 Boston 031 015 20x_12 9 0

a-hit by pitch for Jeffers in the 9th.

E_Gant (1), Gordon (2). LOB_Minnesota 8, Boston 6. 2B_Schwarber (4). HR_Astudillo (7), off Sale; Dalbec (15), off Gant; Devers (30), off García; Dalbec (16), off García. RBIs_Astudillo 2 (20), Dalbec 7 (59), Verdugo (49), Devers 3 (94). SB_Devers (4).

Runners left in scoring position_Minnesota 5 (Arraez 3, Refsnyder 2); Boston 5 (Vázquez 4). RISP_Minnesota 0 for 5; Boston 5 for 18.

Runners moved up_Rooker, Astudillo, Devers, Martinez. GIDP_Martinez.

DP_Minnesota 1 (Simmons, Arraez, Sanó).

Minnesota IP H R ER BB SO NP ERA Gant, L, 0-2 4 3 4 4 3 3 68 6.75 Barraclough 1 2 1 1 1 1 29 10.80 García 1 2-3 4 7 7 3 0 48 10.45 Garza Jr. 1-3 0 0 0 0 1 4 3.26 Astudillo 1 0 0 0 1 0 20 0.00

Boston IP H R ER BB SO NP ERA Sale, W, 3-0 5 1-3 2 2 2 2 8 80 2.35 Whitlock, H, 12 1 2-3 0 0 0 0 2 20 1.60 Richards 1 1 0 0 2 0 24 4.90 M.Barnes 1 0 0 0 1 2 26 3.83

Inherited runners-scored_Whitlock 2-0. HBP_Sale (Donaldson), García (Arroyo), M.Barnes (Kepler). WP_García, M.Barnes. PB_Jeffers (6).

Umpires_Home, Chris Guccione; First, Cory Blaser; Second, Phil Cuzzi; Third, Mark Ripperger.

T_3:33. A_33,746 (37,755).

