Boston 8, Baltimore 1

Baltimore AB R H BI BB SO Avg. Totals 34 1 7 1 2 12 Mullins cf 4 0 1 0 0 1 .322 McKenna cf 0 0 0 0 0 0 .206 Santander lf 3 0 1 0 1 1 .251 Mancini 1b 4 0 0 0 0 0 .254 Stewart dh 3 0 0 0 1 1 .201 Hays rf 4 0 0 0 0 3 .241 Severino c 4 0 2 0 0 2 .236 Franco 3b 4 0 1 0 0 2 .217 Mateo 2b 4 0 1 0 0 1 .259 Martin ss 4 1 1 1 0 1 .217

Boston AB R H BI BB SO Avg. Totals 34 8 11 8 5 4 Hernández 2b 3 0 1 1 1 0 .249 Verdugo lf 4 0 0 0 1 0 .276 Bogaerts ss 4 1 1 1 0 0 .304 a-Araúz ph-ss 1 0 0 0 0 1 .222 Devers 3b 5 0 0 0 0 0 .282 Renfroe rf 4 2 2 1 0 1 .256 Schwarber dh 2 2 0 0 2 1 .000 Plawecki c 3 1 2 0 1 0 .312 Duran cf 4 1 2 2 0 1 .216 Dalbec 1b 4 1 3 3 0 0 .229

Baltimore 001 000 000_1 7 0 Boston 041 101 10x_8 11 1

a-struck out for Bogaerts in the 8th.

E_Pivetta (3). LOB_Baltimore 8, Boston 8. 2B_Mateo (3), Dalbec 2 (14), Duran (2). HR_Martin (1), off Pivetta; Bogaerts (18), off Watkins; Dalbec (12), off Knight; Renfroe (20), off Valdez. RBIs_Martin (4), Duran 2 (7), Dalbec 3 (49), Hernández (44), Bogaerts (61), Renfroe (68). SF_Hernández.

Runners left in scoring position_Baltimore 4 (Hays 2, Martin 2); Boston 7 (Devers 2, Bogaerts, Dalbec 2, Hernández 2). RISP_Baltimore 0 for 5; Boston 4 for 12.

Runners moved up_Mancini, Verdugo 2, Bogaerts.

Baltimore IP H R ER BB SO NP ERA Watkins, L, 2-4 4 7 6 6 3 1 87 5.25 Knight 2 1 1 1 2 0 40 7.36 Valdez 2 3 1 1 0 3 32 5.79

Boston IP H R ER BB SO NP ERA Pivetta, W, 9-5 6 3 1 1 2 8 93 4.20 Richards, S, 1-1 3 4 0 0 0 4 48 5.08

WP_Pivetta.

Umpires_Home, Gerry Davis; First, Will Little; Second, Greg Gibson; Third, Paul Clemons.

T_3:05. A_28,022 (37,755).

