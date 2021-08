Chicago White Sox 2, Cleveland 1

Cleveland AB R H BI BB SO Avg. Totals 30 1 4 1 1 10 Zimmer rf 3 0 0 0 0 3 .245 Rosario ss 4 0 2 0 0 1 .267 Ramírez 3b 3 0 0 0 1 0 .253 Reyes dh 4 0 1 0 0 2 .275 Mercado lf 4 0 0 0 0 1 .212 Pérez c 3 0 0 0 0 2 .140 Miller 1b 3 0 0 0 0 1 .111 Straw cf 3 1 1 1 0 0 .250 Clement 2b 3 0 0 0 0 0 .215

Chicago AB R H BI BB SO Avg. Totals 29 2 4 2 4 9 Anderson ss 4 0 0 0 0 0 .296 Hernandez 2b 3 0 1 0 1 1 .385 Abreu dh 3 0 0 1 0 1 .242 Sheets 1b 4 0 1 0 0 2 .229 Moncada 3b 4 0 0 0 0 3 .263 Engel cf 3 0 1 0 1 1 .269 Goodwin rf 3 2 1 1 1 0 .248 García lf 3 0 0 0 0 0 .245 Zavala c 2 0 0 0 1 1 .235

Cleveland 001 000 000_1 4 1 Chicago 000 010 001_2 4 0

One out when winning run scored.

E_Rosario (7). LOB_Cleveland 4, Chicago 7. 2B_Rosario 2 (16). HR_Straw (1), off Lambert; Goodwin (6), off Wittgren. RBIs_Straw (1), Abreu (78), Goodwin (19). SB_Zimmer (7), Engel (4), Reyes (3).

Runners left in scoring position_Cleveland 3 (Reyes 2, Ramírez, Mercado); Chicago 3 (García 3, Sheets 2). RISP_Cleveland 0 for 6; Chicago 1 for 6.

Runners moved up_Ramírez, García. GIDP_Reyes, García.

DP_Cleveland 1 (Pérez, Miller); Chicago 1 (Anderson, Hernandez, Sheets).

Cleveland IP H R ER BB SO NP ERA Quantrill 6 3 1 0 4 6 100 3.40 Parker 1 0 0 0 0 1 10 2.33 Wittgren, L, 2-4 1 1-3 1 1 1 0 2 20 5.55

Chicago IP H R ER BB SO NP ERA Lambert 3 2 1 1 1 2 57 9.00 López 3 1 0 0 0 4 40 1.29 Bummer 1 0 0 0 0 1 7 4.54 Kimbrel 1 0 0 0 0 1 12 0.00 Hendriks, W, 5-2 1 1 0 0 0 2 18 2.47

HBP_Lambert (Zimmer), Quantrill (Abreu).

Umpires_Home, Sam Holbrook; First, Jim Wolf; Second, Edwin Moscoso; Third, Mike Muchlinski.

T_2:45. A_34,344 (40,615).

Copyright © 2021 . All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.