Chicago White Sox 4, Chicago Cubs 0

Chicago (A) AB R H BI BB SO Avg. Totals 35 4 8 4 0 9 Anderson ss 4 0 0 0 0 2 .292 Hernandez 2b 4 2 2 1 0 1 .345 Abreu 1b 4 1 1 1 0 1 .247 Jiménez lf 4 1 2 0 0 0 .207 Engel cf 0 0 0 0 0 0 .264 Moncada 3b 4 0 1 2 0 1 .256 Goodwin rf 4 0 1 0 0 1 .247 García cf-lf 4 0 1 0 0 0 .241 Collins c 4 0 0 0 0 2 .197 Rodón p 2 0 0 0 0 1 .000 Kopech p 0 0 0 0 0 0 .000 a-Sheets ph 1 0 0 0 0 0 .225 Bummer p 0 0 0 0 0 0 — Kimbrel p 0 0 0 0 0 0 .000 Tepera p 0 0 0 0 0 0 —

Chicago (N) AB R H BI BB SO Avg. Totals 32 0 5 0 2 17 Ortega cf 3 0 0 0 1 2 .313 Contreras c 4 0 0 0 0 4 .230 Bote 2b 4 0 2 0 0 2 .209 Wisdom lf 4 0 0 0 0 2 .263 Schwindel 1b 4 0 1 0 0 0 .333 Duffy 3b 3 0 1 0 1 0 .240 Happ rf 4 0 1 0 0 3 .180 Romine ss 3 0 0 0 0 3 .368 Alzolay p 2 0 0 0 0 0 .034 Winkler p 0 0 0 0 0 0 .000 b-Chirinos ph 1 0 0 0 0 1 .219 Megill p 0 0 0 0 0 0 — Brothers p 0 0 0 0 0 0 .000

Chicago (A) 200 000 020_4 8 0 Chicago (N) 000 000 000_0 5 0

a-grounded out for Kopech in the 7th. b-struck out for Winkler in the 7th.

LOB_Chicago (A) 4, Chicago (N) 7. 2B_Moncada (20), García (13), Jiménez (3), Bote (9). HR_Hernandez (2), off Megill; Abreu (21), off Megill. RBIs_Moncada 2 (48), Hernandez (3), Abreu (83). SB_García (3).

Runners left in scoring position_Chicago (A) 4 (Goodwin, Anderson, Moncada, Sheets); Chicago (N) 3 (Schwindel 2, Happ). RISP_Chicago (A) 1 for 8; Chicago (N) 0 for 5.

Runners moved up_Collins.

Chicago (A) IP H R ER BB SO NP ERA Rodón, W, 9-5 5 2 0 0 2 11 89 2.38 Kopech, H, 11 1 1 0 0 0 1 14 2.60 Bummer, H, 14 1 1 0 0 0 2 14 4.26 Kimbrel 1 0 0 0 0 2 16 0.49 Tepera 1 1 0 0 0 1 15 2.91

Chicago (N) IP H R ER BB SO NP ERA Alzolay, L, 4-12 6 2-3 6 2 2 0 7 90 4.71 Winkler 1-3 0 0 0 0 0 6 2.61 Megill 1 2 2 2 0 1 16 14.09 Brothers 1 0 0 0 0 1 13 5.01

Inherited runners-scored_Kopech 1-0, Winkler 1-0. WP_Tepera.

Umpires_Home, Fieldin Cubreth; First, Ryan Blakney; Second, D.J. Reyburn; Third, Brian O’Nora.

T_3:10. A_40,077 (41,649).

