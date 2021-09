Chicago White Sox 4, Pittsburgh 2

Pittsburgh AB R H BI BB SO Avg. Totals 31 2 5 1 4 9 Gamel lf 3 1 1 0 1 1 .259 Difo 3b 3 0 1 0 1 0 .269 Reynolds cf 4 0 1 0 0 0 .299 Moran dh 4 0 1 1 0 1 .285 Stallings c 3 0 0 0 1 2 .236 Tsutsugo 1b 4 0 0 0 0 2 .187 Newman ss 4 0 1 0 0 1 .220 Park 2b 3 1 0 0 1 2 .190 Tucker rf 3 0 0 0 0 0 .111

Chicago AB R H BI BB SO Avg. Totals 29 4 6 4 4 5 Robert cf 4 0 0 0 0 1 .335 Moncada 3b 4 0 1 0 0 0 .264 Abreu 1b 4 2 2 1 0 0 .265 Jiménez dh 4 1 1 0 0 1 .277 Grandal c 2 1 1 1 2 0 .210 Goodwin rf 3 0 0 1 1 0 .227 Vaughn lf 4 0 0 0 0 2 .251 García ss 1 0 1 1 1 0 .246 Hernandez 2b 3 0 0 0 0 1 .226

Pittsburgh 000 020 000_2 5 1 Chicago 011 002 00x_4 6 1

E_Howard (1), Grandal (6). LOB_Pittsburgh 6, Chicago 6. 2B_Moncada (23), García (15). HR_Grandal (18), off Wilson; Abreu (28), off Wilson. RBIs_Moran (34), Grandal (49), Abreu (102), Goodwin (26), García (43). SF_García.

Runners left in scoring position_Pittsburgh 3 (Moran 2, Stallings); Chicago 4 (Jiménez, Hernandez 2, Vaughn). RISP_Pittsburgh 2 for 8; Chicago 0 for 6.

Runners moved up_Abreu. GIDP_Park.

DP_Chicago 1 (Hernandez, García, Abreu).

Pittsburgh IP H R ER BB SO NP ERA Wilson, L, 2-6 5 6 4 4 1 1 69 4.61 Shreve 1 0 0 0 2 2 22 3.05 Mears 1 0 0 0 0 1 8 5.02 Howard 1 0 0 0 1 1 18 6.25

Chicago IP H R ER BB SO NP ERA Giolito 4 1-3 3 2 2 4 5 86 3.69 Tepera 2-3 1 0 0 0 1 12 1.46 Kopech, W, 4-2 1 0 0 0 0 2 14 3.42 Bummer, H, 17 1 0 0 0 0 0 11 4.26 Kimbrel, H, 4 1 0 0 0 0 1 9 6.57 Hendriks, S, 30-36 1 1 0 0 0 0 11 3.14

Inherited runners-scored_Shreve 2-2, Tepera 2-1. WP_Giolito(2).

Umpires_Home, Brian O’Nora; First, D.J. Reyburn; Second, Fieldin Cubreth; Third, Dan Merzel.

T_2:57. A_19,221 (40,615).

