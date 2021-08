Chicago White Sox 5, Toronto 2

Chicago AB R H BI BB SO Avg. Totals 42 5 18 5 2 11 Robert cf 5 2 3 0 0 2 .333 Moncada 3b 5 1 3 0 0 0 .262 Abreu 1b 5 1 3 4 0 0 .257 Jiménez lf 5 0 2 0 0 1 .302 Goodwin rf 4 1 1 0 1 1 .232 García 2b 5 0 2 0 0 2 .242 Lamb dh 5 0 2 0 0 2 .211 Mendick ss 5 0 2 1 0 1 .217 Collins c 3 0 0 0 1 2 .202

Toronto AB R H BI BB SO Avg. Totals 34 2 9 2 2 9 Bichette ss 3 0 1 0 1 1 .285 Semien 2b 3 0 0 0 1 1 .268 Guerrero Jr. 1b 4 0 1 0 0 0 .308 Hernández rf 4 1 1 0 0 1 .305 Dickerson dh 4 1 1 1 0 1 .245 Kirk c 4 0 2 0 0 1 .278 1-Smith pr 0 0 0 0 0 0 .100 Gurriel Jr. lf 4 0 2 1 0 0 .272 Palacios cf 4 0 0 0 0 4 .219 Espinal 3b 4 0 1 0 0 0 .297

Chicago 400 100 000_5 18 0 Toronto 000 000 101_2 9 0

1-ran for Kirk in the 9th.

LOB_Chicago 12, Toronto 7. 2B_Mendick (5), Robert (13), Kirk (7). HR_Abreu (26), off Berríos; Dickerson (3), off Cease. RBIs_Abreu 4 (96), Mendick (20), Dickerson (9), Gurriel Jr. (54). SB_Bichette (19), Hernández (9).

Runners left in scoring position_Chicago 7 (Collins 2, Goodwin 2, Lamb, Abreu, Mendick); Toronto 2 (Espinal 2, Guerrero Jr. 2). RISP_Chicago 4 for 12; Toronto 3 for 9.

Runners moved up_Abreu, García. GIDP_Semien, Guerrero Jr..

DP_Chicago 2 (Moncada, García, Abreu; Mendick, García, Abreu).

Chicago IP H R ER BB SO NP ERA Cease, W, 10-6 7 4 1 1 1 7 95 3.92 Kopech 1-3 2 0 0 0 1 9 2.72 Hendriks, S, 29-35 1 2-3 3 1 1 1 1 39 3.25

Toronto IP H R ER BB SO NP ERA Berríos, L, 8-7 3 9 4 4 0 6 68 3.70 Thornton 2 3 1 1 0 3 32 4.57 Overton 3 4 0 0 1 2 54 0.00 Hand 1 2 0 0 1 0 14 5.62

Inherited runners-scored_Hendriks 2-0.

Umpires_Home, Mark Carlson; First, Chris Segal; Second, Jordan Baker; Third, James Hoye.

T_3:12. A_14,553 (53,506).

